Spital fără bani de salarii. Rafila: E o problemă de management

Probleme financiare la spitalul din Târgu Cărbunești. Managerul Sorin Mehedințu i-a anunțat pe angajați că nu mai sunt bani de salarii și că unitatea medicală este într-o situație financiară „foarte delicată”.

Spitalul are datorii mari, de peste un milion de euro, bugetul unității fiind afectat și de angajările făcute în pandemie. Atunci, spitalul a fost declarat unitate medicală COVID și a trebuit să facă angajări. După încheierea crizei sanitare, personalul a fost menținut.

„99% din bugetul spitalului intră în salarizare”, spune public managerul Mehedințu, care se gândește să demisioneze din funcție. Acesta a preluat conducerea spitalului în urmă cu un an și jumătate.

Întrebat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, cum vede situaţia spitalului din Târgu Cărbuneşti, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus că este „o problemă de management”.

„Este un spital care face servicii medicale foarte puţine. Au doar 39% gradul de ocupare a paturilor. Şi, în mod evident, dacă nu faci servicii medicale şi plăteşti doar salarii personalului, care este numeros, înseamnă că este o problemă de management, pentru că şi structura spitalului, tipul de servicii pe care le oferă trebuie adaptate nevoilor acelei comunităţi sau zonei înconjurătoare”, a precizat Rafila, potrivit Agerpres.

Ministrul a menţionat că autorităţile care au în subordine astfel de unităţi medicale trebuie să solicite reorganizarea, astfel încât spitalul să poată oferi serviciile de care este nevoie.

„Dacă ai trei sferturi sau două treimi din paturi goale, evident că nu o să ai niciodată bani, decât pentru salarii. De unde să plătească salarii, dacă el are 40% din paturi ocupate şi 60% goale, pentru că înseamnă că spitalul nu oferă servicii medicale. (…) Ar putea să ofere servicii medicale dacă îşi restructurează structura, dacă fac servicii care aduc bani. Nu poţi să ai venituri la spital dacă tu nu faci altceva decât să plăteşti salarii şi aştepţi ca cineva să îţi dea bani. Spitalul trebuie să fie autosustenabil, pe baza contractului de servicii cu Casa de Asigurări”, a mai spus Rafila.

Spitalul din Târgu Cărbunești are peste 500 de angajați și deservește orașul de 8.000 de locuitori și comunele limitrofe.

I.I.