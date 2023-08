Sindicaliștii i-au cerut ministrului Energiei plăți compensatorii și venituri de completare ca în Valea Jiului. Pîrvulescu (FNME): ,,Comisia Europeană este interesată de închiderea grupurilor, nu de personal!”

Liderii sindicatelor din cadrul Complexului Energetic Oltenia au declarat că i-au cerut, luni, ministrului Energiei, Sebastian Burduja, ca angajații companiei energetice să beneficieze de plăți compensatorii și venit de completare pe patru ani, în condițiile în care se va recurge la disponibilizări colective pentru a atinge țintele prevăzute în Planul de restructurare în ceea ce privește evoluția personalului salariat, la finalul fiecărui an. Potrivit Planului de restructurare a CEO, la finele lui 2023, compania energetică ar trebui să rămână cu 7.796 de angajați, de la aproape 11.000 câți sunt în prezent.

Liderii celor mai importante sindicate din CEO s-au declarat optimiști, după ce ministrul Energiei și-a asumat, la Târgu-Jiu, că va deschide discuții cu Comisia Europeană pentru decalarea unor termene de închidere a capacităților miniere și energetice prevăzute în Planul de restructurare a companiei energetice, însă au dorit să se asigure că angajații companiei vor beneficia de un pachet social, în cazul în care vor avea loc disponibilizări de personal, ,,pe termen mediu”, după cum au precizat aceștia. Președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pîrvulescu, a comparat Fondul de modernizare cu PNI și este convins că grupurile pe gaze de la Turceni și Ișalnița nu vor fi făcute. Mai mult, sindicalistul susține că oficialii europeni sunt interesați de închiderea cărbunelui și nu de salariații companiei care-și pierd locurile de muncă. ,,E o gură de oxigen după atâția ani în care cineva de la nivel guvernamental vine și spune că va merge la Bruxelles cu materialul făcut de specialiștii de la noi pentru a încerca să decaleze acele termene, pentru că știți foarte bine, marea problemă a programului de decarbonare sau de închidere a acestei companii e aceea că termenele nu sunt realiste. Trebuiau să fie făcute o serie de investiții până anul acesta și n-au fost făcute și nu cred că vor fi făcute nici acelea, și vorbesc de energia predictibilă, energia pe gaze. În primul rând, din informațiile pe care le am, Fondul de modernizare e ceva similar cu PNI (Planul Național de Investiții – n.r.) făcut de Ponta în 2014. (…) Grosul banilor au fost dați din PNI către CEO pentru acea investiție pe care știau clar că nu o s-o facă, adică investiția în grupul de 500MW. Părerea mea este că, Comisia Europeană este interesată de închiderea grupurilor, nu de personal. Dar, odată cu închiderea grupurilor și scăderea cantității de energie va fi foarte greu să plătim 10.000 de salariați sau 9.000 câți vom rămâne”, a declarat Pîrvulescu.

Gabriel Căldărușe, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, a afirmat că termenele în ceea ce privește construcția de grupuri pe gaze sunt total nerealiste și a spus că au avut loc discuții cu ministrul Burduja despre ,,un pachet social consistent”, în eventualitatea unor disponibilizări colective.

,,Au fost solicitări, în cadrul acestei întâlniri, în ceea ce privește un pachet social consistent, similar cu cel din Valea Jiului, pe patru ani de zile, cu venituri de completare, plăți compensatorii și toate celelalte lucruri, pentru că în cel mai pesimist scenariu problemele sociale să nu existe în cadrul Complexului Energetic Oltenia, dar, bineînțeles și pentru siguranță, că ăsta a fost și argumentul nostru, ca și obligație ca domnul ministru ca reprezentant al guvernului, în primul rând, trebuie să țină cont de siguranța sistemului energetic românesc și nu poți să te gândești la siguranța sistemului energetic românesc, fără să ai producători în bandă, nu te poți baza pe producători cu o energie care azi pot să fie mâine pot să nu fie absolut deloc de ceea ce înseamnă energie regenerabile. Chiar dacă acei bani din Fond de modernizare vor veni, din punctul nostru de vedere și țin cont de tot ceea ce s-a întâmplat numai în industria energetică românească și în absolut orice parte a economiei, aceste termene sunt total nerealiste în ceea ce privește construcția de grupuri pe gaze pentru termenul care a fost prezentat în planul de restructurare”, a spus Căldărușe. Liderul Cartel Alfa Gorj, Alin Munteanu, s-a declarat uimit de faptul că ministrul Energiei a afirmat că dorește să renegocieze Planul de restructurare și este de părere că în cazul în care această inițiativă a ministrului va eșua este cazul să se ia în calcul salarii compensatorii pentru angajații CEO. ,,Am discutat și despre protecție socială, să facem cumva, la fel ca în Valea Jiului, să fie salarii compensatorii plus salarii pe perioada de patru ani, dar noi sperăm să nu ajungem aici, dar s-a luat în discuție. Cred că este primul ministru care a venit și a spus că dorește să renegocieze planul ăsta. Se vede că e cu totul altceva, adică am rămas un pic așa uimit că față de predecesorii dumnealui vede lucrurile altfel decât ceilalți spuneau că nu putem renegocia, omul măcar a spus că încearcă să renegocieze acest plan de restructurare și ne-a solicitat să facem împreună cu echipa dumnealui de la minister, să facem și noi o echipă, să colaborăm, să lucrăm împreună pentru renegocierea acestui plan. Nu știm dacă se va și concretiza, în cazul în care nu se va concretiza, atunci, bineînțeles, s-au luat în calcul acele salarii compensatorii și plățile pe o perioadă de patru ani”, a precizat Munteanu.

Claudiu Matei