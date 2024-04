,,Gorjeanul”, ziarul de suflet al gorjenilor, este în plină campanie de strângere a jucăriilor, parte a proiectului ,,Donezi o jucărie, dăruiești un zâmbet!” prin care cotidianul nostru își dorește să aducă un strop de bucurie pe chipurile copiilor din familiile defavorizate de pe raza localităților județului Gorj.

Ediția din acest an a debutat pe 18 martie și se va încheia peste aproximativ două săptămâni. La Centrul de preluare a anunțurilor publicitare, situat vis-a-vis de Casa de Cultură a Sindicatelor Târgu Jiu, o mulțime de oameni cu suflet mare au adus jucării, acestea urmând să ajungă la copilașii din familiile nevoiașe chiar în zilele premergătoare Sărbătorilor Pascale. Campania ,,Donezi o jucărie, dăruiești un zâmbet!” are la activ numeroase ediții, iar de-a lungul anilor am reușit ca, înainte de Paște, să poposim în casele a sute de familii din județ, și asta numai pentru a aduce fericire pe chipurile micuților.

Inițiată de cotidianul ,,Gorjeanul”, toți cei care vor dona în continuare jucării, vor primi din partea noastră un caiet și un pix personalizat ,,Gorjeanul”. Așa că, dacă ai acasă o jucărie care nu îți mai folosește, vino cu ea la noi și, împreună, vom fi părtași la zâmbetul unui copil! Faptele bune ne apropie, iar echipa redacțională și conducerea Cotidianului ,,Gorjeanul” are încredere în oamenii cu suflet mare din județ. Suntem siguri ca și campania actuală va fi una încununată de succes, iar înainte de Paște, punând mână de la mână, vom fi alături de copiii din familiile defavorizate.

Le mulțumim pe această cale tuturor celor care până acum s-au alăturat campaniei și le transmitem că este o mândrie faptul că ,,Gorjeanul” face echipă cu voi, răsplata noastră și a voastră reprezentând zâmbetele micuților din județ! Vă așteptăm în continuare donațiile, mesajul nostru fiind următorul: Și TU te poți alătura cotidianului ,,Gorjeanul” în campania ,,Donezi o jucărie, dăruiești un zâmbet”!

Izabella Molnar