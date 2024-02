Șeful APM Gorj: Traficul intens, printre factorii de poluare la Târgu Jiu

Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au efectuat, împreună cu reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și ai Consiliului Județean Gorj, controale la nivelul tuturor factorilor responsabili cu menținerea calității aerului în județul Gorj, timp de 10 zile din luna ianuarie.

Potrivit comunicării Gărzii de Mediu, au fost evaluate toate măsurile cuprinse în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Gorj și au fost identificate noi măsuri care vor fi implementate în perioada următoare. Conform prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, responsabilitatea îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul de menținerea a calității aerului revine primarilor localităților, astfel încât nivelul fiecărui poluant să se păstreze sub ținta stabilită de lege. Întrebat unde au fost constatate depășiri ale nivelului acceptat de poluare, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, Nicolae Giorgi, a declarat: ,,La Rovinari trebuie refăcut planul de calitate a aerului. Au fost mai multe depășiri pe perioada unui an. Din toate determinările efectuate, la Rovinari sunt pulberi din cauza carierelor și depozitelor de cărbune. La Târgu Jiu, poluarea nu este peste norme, dar este cauzată de traficul intens… Nu se curăță și nu se spală străzile. Am mai montat o stație de monitorizare a calității aerului, Gorj4. Suntem primul județ, din cele 17, care am pus stația în funcțiune. La șapte zile se iau filtrele, se cântăresc și așa se vede gradul de poluare, de suspensii. În privința Polaris, așteptăm un laborator de țară. Mirosul este cel care se răspândește cel mai ușor. În 10 ani, ușor, ușor se va închide acest depozit”, a mai precizat acesta.

M.C.H.