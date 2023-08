Săli de clase dotate cu echipamente IT. Finanțare prin PNRR, obținută de Consiliul Județean

Consiliul Județean Gorj și Ministerul Educației au semnat un nou contract de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României. Este vorba despre „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu-Jiu și C.J.R.A.E. Gorj”.

„Prin proiectul nostru ambițios, ne propunem să dotăm Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu și Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul C.J.R.A.E. Gorj cu echipamente TIC ultramoderne, mobilier ergonomic și materiale educaționale de înaltă calitate, ceea ce reprezintă un pas important către îmbunătățirea calității educației în județul nostru, contribuind la un mediu educațional stimulativ și personalizat”, a anunțat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Proiectul are un buget total de 1.145.609,34 lei și își propune să modernizeze și să îmbunătățească condițiile de învățare și dezvoltare ale elevilor cu cerințe educaționale speciale, vizând dotarea a 22 săli de clasă cu echipamente IT din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, dotarea laboratorului IT din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, dotarea a 22 săli de clasă cu mobilier specific din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, dotarea cu echipamente și mobilier specific a două cabinete din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu: Cabinet terapie psihomotrică și Cabinet terapie ocupațională și dotarea cu echipamente și mobilier specific a cabinetului aferent Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj.

I.I.