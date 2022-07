S-a prăbușit cu balconul de la etajul 2! În stare gravă la spital!

Incident dramatic produs luni seara, la Drobeta Turnu Severin, unde o femeie de 56 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de la etajul doi cu placa de beton de la balconul pe care întindea rufe.

Peretele vertical al balconului s-a prăbușit pur și simplu pentru că de zeci de ani nimeni nu s-a mai interesat de starea sa, iar în zonă sunt și alte situații similare, incidente de acest gen putând să aibă loc oricând. Femeia întindea rufele și, cel mai probabil, s-a sprijinit pe placa de beton, moment în care aceasta s-a desprins și a căzut pe o terasă betonată de la etajul 1. Terasa asigură protecția la intrarea în bloc, în lipsa ei situația de luni seara putând fi una catastrofală. Sub terasă, la scara blocului, erau mai mulți copii împreună cu părinții și bunicii lor, pericolul fiind unul major pentru toți. „Îmi plimbam nepoțelul, iar fiică-mea plecase cu celălalt copil în apartament pentru că trebuia să îl schimbe. Doar am auzit bubuitura, cum a căzut placa acolo. Inițial nici nu știam unde să ne uităm pentru că jos nu se vedea cine știe ce. O bucată din beton s-a înfipt în capota mașinii unei nepoate de-a mea. Am mers repede la balconul cu pricina de la etajul 1 și am cerut cheia de la vecina de acolo pentru a descuia ușa de acces. Au venit și alți băieți și am încercat să o scoatem pe vecina de sub beton. Norocul ei a fost că placa aia mare s-a prins între o masă și peretele plăcii laterale de la terasă. Oricum a fost lovită grav, dar putea să moară. Săraca avea sânge peste tot și nici nu mai putea să vorbească. Se văita acolo, dar au venit repede pompierii și salvarea și au preluat-o”, a spus un locatar din blocul respectiv. În momentul în care s-a produs incidentul soțul femeii era plecat de acasă. El a fost sunat de o rudă, care i-a spus ce s-a întâmplat. Omul a mers apoi la spital și a stat ore în șir să aștepte o veste de la medici, după miezul nopții aflând că femeia a fost transferată la un spital din capitală. Ea s-a ales cu traumatisme la cap și piept, dar și cu o mână ruptă. Bărbatul spune că niciodată nu s-a gândit să verifice starea balconului pentru că oricum toate din zonă sunt în aceiași situație. „Era placa de beton din față și un grilaj pe laterală și toate sunt construite așa. Nu verifică nimeni cum se mai prezintă situația, cine să facă verificarea asta. Pai aici placa asta de-a picat era prinsă într-un singur punct într-un fier beton gros cât degetul. Păi ce soliditate să fie aici? Nimic”, declară bărbatul. Blocul în care s-a produs nenorocirea este la marginea orașului și a fost ridicat înainte de Revoluție. „Aici au stat niște ingineri canadieni care au lucrat la combinatul de apă grea, care nu mai este. Acum încep să nu mai fie nici blocurile că dacă pică un balcon mâine mai pică și altele. Toate sunt în situația asta. Majoritatea celor care stăm în ele suntem oameni în vârstă, eu sunt femeie singură, ce pot să fac eu la așa ceva? Avem un administrator la asociația căruia de 2 ani îi spunem că e un nuc uscat aici din care pică crengile pe copii. Credeți că a luat vreo măsură? Când o să-l pună furtuna la pământ atunci o să căutăm vinovați, altfel nu interesează pe nimeni. Tencuiala de la terasa de la intrare, aia pe care a căzut balconul, e și ea crăpată și eu vă spun că vor mai fi probleme de genul ăsta, poate chiar mai grave. Nu ia nimeni măsuri”, s-a plâns o locatară. Întreg incidentul este investigat acum de polițiști, care vor trebui să afle ce s-a întâmplat și cine poartă responsabilitatea pentru situația respectivă.

Gelu Ionescu