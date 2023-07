România Under 18, cu patru gorjeni în componență, a ajuns în sferturi

Echipa de baschet Under 18 a României s-a calificat în primele opt formații ale Campionatul European Masculin (Divizia B) – ediția 2023. Tricolorii au ajuns în sferturi după un meci dramatic, decis de un singur punct, 71-70 cu Estonia. Pe sferturi scorul a fost: 25-19, 9-16, 19-15, 18-20. Jocul a consemnat zece succesiuni la conducere, iar balticii au avut ultima posesie, dar nu au mai reușit să întoarcă soarta partidei. A fost o victorie chiar de ziua antrenorului secund Alexandru Gliga, gorjeanul care ocupă același rol și la națională. Ceilalți trei reprezentanți ai județului sunt Tudor Şomăcescu, care a izbutit 8 puncte, 10 recuperări și 2 pase decisive în această confruntare, Mihnea Vlaicu ( 9 puncte și 2 pase decisive) și David Fîntînă, care nu a fost folosit în acest meci. De la echipa antrenată de Ciprian Enache s-au remarcat Lorenzo Diaconescu, cu 17 puncte și 8 recuperări. Andreas Blidaru a adăugat 11 puncte, iar Akos Szentkuti și Denis Bădălău câte 10. Cu un bilanț general de 4-1, România s-a clasat pe locul 2 în Grupa C, după Olanda. În sferturile de finală, ,,vulturii” vor da piept cu Letonia. Partida se dispută vineri, 28 iulie, de la ora 17.30 și va fi transmisă pe canalul de YouTube FIBA – The Basketball Channel. Competiția se desfășoară la Mathosinos, în Portugalia.

Cătălin Pasăre