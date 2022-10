Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Păstrăv Müllerin Art, cu sos de migdale și mămăligă, pe foc

Lista de cumpărături pentru 2 persoane:

* 1 lămâie;

* 2 păstrăvi;

* 3-4 ramuri de cimbru verde;

* 40 ml de ulei;

* 150 gr de făină;

* Sare, Piper.

Lista de cumpărături pentru sosul de migdale:

* 80 gr de unt;

* 60 gr de migdale;

* 3-4 fire de pătrunjel verde.

Lista de cumpărături pentru mămăligă:

* 200 gr de făină de mălai;

* 700 ml de apă;

* 1 ramură de rozmarin;

* Sare după gust.

Înainte să scriu modul de preparare al rețetei, am să fac o mică introducere referitor la gătitul pe foc:

Gătitul pe foc este o tradiție ale cărei începuturi se află mult în vechime și care ne-a bucurat din moși-strămoși, acest obicei fiind păstrat, din fericire, și în zilele noastre. Copilăria mea este foarte legată de gătitul pe foc pentru că bunica mea, fiind bucătăreasă, gătea foarte des așa. Eu, de câte ori pot, nu scap ocazia să pregătesc mâncarea în acest fel absolut încântător, pentru că totul are alt gust iar fonta este un aliaj perfect pentru gătitul pe foc.

Am pregătit această rețetă la Morile Ieftimie Murgu, din județul Caraș Severin. Acolo, se găsesc 22 de mori pe apă de măcinat porumb, un loc minunat cu oameni blânzi.

Îmi aduc aminte, cu drag, aveam 10 ani și mergeam cu bunica mea să măcinăm porumbul la moara din satul vecin, amintiri minunate pe care le păstrez cu sfințenie. Gătind această rețetă, lângă o moară care macină porumbul, m-am reîntors pentru câteva ore în copilăria mea, sentimente atât de plăcute încât nu pot să descriu în cuvinte.

Mod de preparare:

Așadar, facem focul, curățăm păstrăvul, îl spălăm apoi îl ștergem cu un prosop absorbant de bucătărie și îl lăsăm puțin să se odihnească.

Între timp, tăiem migdalele pe jumătate.

Le punem într-o tigaie și le prăjim scurt până ce au prins puțină culoare. Adăugăm untul peste acestea și îl lăsăm să se topească, numai bine, avem timp să tocăm mărunt pătrunjelul. După ce am tocat mărunt pătrunjelul iar untul s-a încorporat bine în migdale, dăm tigaia la o parte, adăugăm pătrunjelul verde tocat mărunt și amestecăm.

Revenim la păstrăv. În Scriptum al bucătarului există trei reguli pentru pește:

* Sare;

* Piper;

* Aciditate (lămâie).

După ce am folosit cele trei reguli, dăm păstrăvul prin făină, după care îl scuturăm puțin să nu rămână multă făină pe el. Într-o tigaie adăugăm ulei și prăjim păstrăvul pe ambele părți pentru aproximativ 8 minute.

Trebuie să avem grijă, să nu fie focul prea tare. Apoi, dăm tigaia la o parte, la temperatura indirectă, adăugăm ramurile de cimbru verde deasupra și, până se face mămăliga, îi lăsăm acolo.

Pentru mămăligă, adăugăm apa într-o cratiță, sare după gust, tocăm rozmarinul mărunt și îl adăugăm în cratiță, lăsăm totul se fiarbă pentru câteva minute.

Treptat adăugăm făina de mălai iar cu un făcăleț amestecăm într-una, lăsăm mămăliga să fiarbă la foc mic și amestecăm des.

Spre final curățăm o lămâie, o tăiem în felii rotunde și le adăugăm peste păstrăvul prăjit. Cu o lingură adăugăm peste păstrăv sos de migdale cu unt.

Îl servim cu mămăligă aromatizată cu rozmarin.

Poftă bună !