Reghecampf, iritat de eșecul cu Farul

Universitatea Craiova a înregistrat prima înfrângere a sezonului. Oltenii au fost învinși de campioana Farul Constanța cu 2-0. O dublă semnată de Louis Munteanu (17, 35) a făcut diferența la malul mării. Oaspeții au ținut degeaba de minge. O jumătate de ocazie au avut ,,juveții” în prima repriză, când Ştefan Baiaram nu a reacționat bine din centrul careului advers și a trimis balonul, ,,din prima”, în brațele lui Aioani. În rest, Farul a ratat alte trei oportunități uriașe în partea a doua a meciului, iar scorul nu a luat proporții grație paradelor lui Popescu. Laurențiu Reghecampf a declarat că a existat o singură echipă pe teren. ,,Nu trebuie să uităm acest meci, trebuie să vedem ce am greșit. Nu am avut atitudine, am fost delăsători în contactele unu la unu. Greșeli foarte mari la ambele goluri. Nu am văzut bine al doilea gol, dar cred că se putea face ceva. Nu m-au deranjat golurile, ci atitudinea și momentele tratate cu superficialitate. Nu am reușit să facem ce am discutat înainte. Eu am sperat și în ultimele zece minute, dar trebuie să fim sinceri, au fost mult peste noi. Am făcut greșeli copilărești în apărare. Vom analiza și cu siguranță vom arăta altfel la următorul meci. E foarte dureros cum am pierdut. Avem jucători cu destulă experiență, ar trebui să avem altă atitudine. Sunt optimist sută la sută și voi schimba aceste lucruri”, a spus antrenorul trupei din Bănie..

,,Am avut un joc slab. Au meritat victoria cei de la Farul, s-au dăruit mai mult decât noi. Am încercat şi noi, dar nu a fost ziua noastră. Trebuie să strângem rândurile, să vedem ce nu a mers azi, pentru că am primit două goluri. Vreau să arătăm altfel cu FCSB, pentru că altfel o să se termine la fel. Sper să fie doar un accident rezultatul de astăzi şi vreau să fim altă echipă”, a declarat căpitanul echipei, Nicușor Bancu.

Farul Constanța – Universitatea Craiova 2-0 (2-0)

Farul: Aioani – Dussaut (’73, Sîrbu), Larie, Boli, Kiki – Artean, Nedelcu (’58, T. Băluță), Grameni – Mazilu (’46, M. Popescu), L. Munteanu (’57, Rivaldinho), Vînă (’58, Budescu). Antrenor: Gică Hagi.

Craiova: L Popescu – Căpățînă (’78, Koljic), Zajkov, R. Silva (’46, Crețu) – Bancu – Kurtic (’46, Mateiu), Screciu – Ivan, Baiaram (’72, Danciu), Mitriță – Markovic (’46, Cîmpanu). Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

Cartonașe galbene: Vînă ’57, Budescu ’79, M.Popescu ’90+2 / Baiaram ’30, Mateiu ’47, Ivan ’86.

Partida de la București are loc sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 21.45.

Cătălin Pasăre