Răscol vede un duel echilibrat cu Chindia: ,,Echipa mai determinată va câștiga”

Meciul din runda a 12-a a ligii secunde le va pune față în față pe Viitorul Târgu Jiu și Chindia Târgoviște. Ambele echipe sunt la un singur punct de play-off, fiind separate doar de golaveraj. Din păcate pentru fanii gorjeni, partida se va disputa tot la Severin, din cauza faptului că suprafața de joc de pe Stadionul ,,Constantina Diță” nu este încă refăcută. Team-managerul Viitorului, Gabriel Răscol, a crezut inițial că partida se va disputa în orașul lui Brâncuși, dar, după discuții cu reprezentanții municipalității, echipa lui Călin Cojocaru va lua din nou drumul Mehedințiului. ,,Ne pare și nouă rău. Nu este vina noastră. Municipalitatea a băgat suprafața de joc în lucru. Gazonul este supus tratamentelor, însămânțat. Nu știu ce se întâmplă și necesită o perioadă mai lungă de timp. Nouă ne transmiseseră cei de la primărie că, până la meciul de acasă, din acest weekend, suprafața va fi ok, iar luni am primit o hârtie prin care am fost înștiințați că nu putem să intrăm pe suprafața de joc pentru că încă mai necesită o perioadă de câteva zile. Suntem nevoiți să mergem din nou la Severin”, a transmis Răscol.

Viitorul este neînvinsă de opt runde în liga secundă și are un program nu foarte dificil după jocul din etapa a 12-a. Gabriel Răscol crede că un succes cu trupa din Târgoviște ar fi extrem de prețios în acest context, dar victoria poate fi obținută doar cu dăruire și determinare. În ultimul meci de la Severin, Viitorul a trecut cu 1-0 de CS Mioveni. ,,Până la urmă, poate ne poartă noroc. Cu Mioveni, am câștigat. După părerea unora, a fost o surpriză, dar după aspectul jocului, vă spun sincer, meritam să câștigăm. Echipa care se va exprima mai bine în teren și va avea mai multă dăruire, determinare și ambiție va câștiga. Suntem la egalitate de puncte, dacă vom câștiga acest meci, urcăm în clasament și mergem cu un moral bun în deplasare la Metaloglobus. Apoi o să vină Unirea Dej și o să ieșim la Alexandria”, a declarat oficialul gorjean. Viitorul Târgu Jiu și Chindia Târgoviște au câte 16 puncte în clasament. Meciul se joacă sâmbătă, de la ora 11.00.

Cătălin Pasăre