Provocare pentru Avram Iancu!

Nici nu a revenit bine acasă pentru a se bucura de cei peste 1000 de kilometri pe care i-a înotat vara aceasta pe Rin, în campanie pentru integrarea României în Spațiul Schengen, că s-ar putea să îl vedem pe Avram Iancu într-o nouă cursă. Și mai „nebună” de data aceasta, după ce sportivul din Petroșani, bibliotecar de profesie, a fost provocat la o cursă cu totul neobișnuită. Un alt român vrea să demonstreze că este mai rapid decât Iancu, deși sportivul din Valea Jiului nu a vorbit niciodată public despre așa ceva.

Paul Georgescu s-a exprimat într-un podcast despre cum poate dovedi că este mai rapid decât Avram Iancu, declarând – „Mă, băiatule, dacă tot vrei să mă spulberi, hai să concurăm. În mare, nu vreau într-un lac mic, la 1 km depărtare de mal, pe o distanță de 100 km. Arată că ești cel mai rezistent. De la Gura Portiței până în Portul Mangalia și aduc observator din Canalul Mânecii. Să vedem care e cel mai rezistent. Am vrut să îmi iau o noapte cazare până vii tu, dar m-am răzgândit, îmi iau un city break până termini”. Într-o reacție publică, Avram Iancu a prezentat tot contextul în care s-a ajuns la această provocare, inclusiv despre cum Paul Georgescu i-a cerut ajutorul atunci când s-a decis să încerce și el traversarea Canalului Mânecii. „Redau citatele originale, cu tot cu greșelile de editare specifice comunicării pe chat: ,,Salut Vreau sa incerc si eu sa traversez canalul. Imi poti spune care sunt pasii pe care tb sa-i urmez.Mersi”. Răspunsul – ,,salut in primul rand vreau sa-ti zic ca ma bucur foarte mult ca doresti sa faci asta…ca inca un roman se incumeta să afaca asta. iti stau la dispozitie cu orice informatie…si pot sa-ti impartasesc din experienta mea”. Așa se întâmplă în viață. Unii au nevoi iar alții sunt gata oricând să vină în ajutorul semenilor. Se mai întâmplă în viață ca unii dintre cei care au nevoi să spună mulțumesc, iar alții, după ce nu mai au nevoie de tine să-ți dea brânci pe scări. Să rămână doar ei la etaj. Anii au trecut și atât Paul cât și Avram au făcut realizări incredibile la înotul în ape deschise, la nivel mondial, unde s-a ajuns în punctul culminant românesc, în anul 2021. Pentru că ADN-ul românesc este puternic! Paul Georgescu = MAN OF THE YEAR (Omul anului la nivel mondial) Avram Iancu = PERFORMANCE OF THE YEAR (performanța anului la nivel mondial) Cele mai importante titluri, în ordinea descrisă, au fost acordate ROMÂNILOR de către World Open Water Swimming Associațion, cu sediul în California”, menționează Iancu. Acesta admite că nu este cel mai rapid înotător din România și nici nu a revendicat vreodată așa ceva, iar după ce enumeră lunga listă cu performanțele sale, acceptă și provocarea rivalului său. „Accept doar provocarea SUPREMĂ a anduranței. Așadar, accept să plecăm împreună înot, de pe țărm, din Mangalia, înspre largul Marii Negre pe direcția Batumi (Georgia) și să înotam până la epuizare totală. Pe mine nu mă interesează cât de repede înoți tu și nici câte ,,sute” de km înoți. Pe mine mă interesează CÂT TIMP REZIȘTI !? După ce vei renunța, într-adevăr, îți vei lua un City Break și ai să admiri și urmărești cât timp rezist eu peste tine (îmi cer scuze față de fanii mei și întreaga opinie publică pentru aceste cuvinte batjocoritoare, este doar un citat din provocarea inițială a lui Paul). La final măsurăm în linie dreaptă câți km sunt până la coordonatele unde ai terminat tu, măsurăm câți km sunt până la coordonatele unde am ieșit eu. Și vedem atunci câte ,,sute” de km ești tu în stare să înoți. Apoi ne uităm să vedem cât timp ai rezistat tu și cât timp am rezistat eu. Apoi vedem care este cel mai rezistent. Dacă eu rezist mai mult ca tine cu un singur minut, scoți din buzunar 10 mii de euro Cash, așa, pentru deranjul meu și pentru tupeul tău de a mă provoca. Când ești gata să mă înfrunți în felul acesta să mă anunți să facem programare la Notar pentru contract. Test antidoping obligatoriu! Spor la antrenament”, menționează Avram Iancu.

Gelu Ionescu