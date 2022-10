Primăria Târgu-Jiu: Trei proiecte noi pe PNRR

Primarul municipiului, Marcel Romanescu, anunță că UAT-ul a făcut diligențele necesare pentru accesarea fondurilor PNRR pentru trei proiecte.

,,Am depus documentația pentru încă 3 obiective deosebit de importante cu finanțare prin PNRR. Este vorba despre renovarea energetică a cantinei Colegiului Național ,,Ecaterina Teodoroiu”, în valoare de aproape 250.000 de euro, a căminului de la Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă”, în valoare de peste 1 milion de euro, și a Grădiniței cu Program Prelungit ,,Vis de Copil”, în valoare de peste 300.000 de euro. Acestea se adaugă celorlalte proiecte depuse și pentru care avem finanțarea asigurată. Sunt proiecte mari, pe care vi le și prezint în listele atașate și care prevăd, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri, renovarea unor unități de învățământ și reabilitarea termică a unor blocuri”, a anunțat edilul local.

,,Și nu ne oprim aici. Așa cum am mai spus, căutăm mereu surse de finanțare pentru susținerea proiectelor de care municipiul Târgu-Jiu are nevoie.

Avem o echipă bine pusă la punct al cărei scop principal este crearea de astfel de proiecte, în funcție de sursele de finanțare ce pot fi accesate”, a completat primarul.

A.S.