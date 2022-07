Prăpăd la Scoarța! Trei case arse! A scăpat o icoană!

Situație dramatică la Scoarța, unde duminică după-amiază au ars nu mai puțin de trei case. Una dintre ele aparține unei salariate a primăriei din localitate, iar celelalte două sunt ale unei bătrâne care nici măcar nu era acasă când s-a produs nenorocirea.

Culmea este că de la una dintre construcțiile care aparțin bătrânei ar fi izbucnit incendiul, flăcările ajungând repede la casa vecinilor, aflată la o distanță foarte scurtă. Iar de aici până la dezastru nu a mai fost decât un pas. În acele momente sufla și vântul cu putere, ceea ce a făcut ca focul să se extindă incredibil de repede. În plus, unii localnici au auzit o mică explozie, ca și cum benzina dintr-un motocultor s-ar fi aprins, ceea ce a propagat și mai repede flăcările. Cătălin Dobran a mărturisit că din tot ce avea prin casă doar o icoană pe un perete a rămas intactă. În rest, anii de credite plătite pentru a-și ridica o casă s-au risipit ca fumul spre cer.

„Eu dormeam, că eram destul de obosit și fiind zi liberă și căldura asta mă pusesem un pic în pat. Dintr-o dată am auzit în spatele casei o trosnitură. Ardea deja în spatele casei. Am luat un furtun cu apă, am mers pe acoperiș, dar nu aveam nicio putere. Era focul prea mare. S-a ales praful de toată munca mea. Am făcut credite, am plătit rată 2000 de lei pe lună, numai eu știu cum am trecut prin asta, eu știu cum am muncit, am băgat aur în amanet ca să mă descurc. M-am chinuit ani de zile și acum, uite! A rămas măcar intactă o icoană chiar spre peretele dinspre vecina de la care a venit focul. Cu ajutorul bunului Dumnezeu vom trece și prin asta”, a declarat bărbatul. Bătrâna de pe a cărei proprietate a izbucnit incendiul era plecată de acasă în momentul izbucnirii incendiului.

Femeia a venit mult mai târziu și nu îi venea să creadă ce își vedea ochilor. Un vecin a văzut flăcările și a dat alarma. „A venit frate-miu la mine și chiar atunci au izbucnit flăcările. Am țipat pe aici de am răgușit ca să mă audă cineva și să sărim să facem ceva. Nu m-a auzit nimeni. A ieșit până la urmă o vecină și m-a întrebat ce se întâmplă. I-am spus că arde casa lui Nelu și atunci s-au alarmat toți. Am sunat la pompieri că noi nu aveam ce facem, dar vă spun că pompierii nu au venit repede. Dacă ajungeau mai repede cred că nu ardeau trei case. După ce au venit și-au făcut treaba, că altfel se mai ducea la câteva case”, a spus o localnică. Flăcările și fumul dens s-au văzut de la sute de metri distanță și asta a alarmat pe toată lumea, oamenii dându-și vorba că nu este un incendiu de miriște. „Casa mea e la vreo 300 de metri de aici și am văzut flăcările și fumul pe cer. Am crezut că arde ceva pe la o cumnată a mea, că am și izbucnit în plâns. Am alergat încoace, dar nu se mai putea face nimic. A fost o explozie la un motocultor, cred eu, și așa s-a dus focul la un vecin la care ardea șoprul. Am reușit să salvăm măcar la el”, a povestit o altă localnică. Pompierii au mobilizat la fața locului nu mai puțin de 6 echipaje de intervenție de la Târgu-Jiu și Târgu Cărbunești. Pentru că afară era oricum destul de cald, ca să nu fie în pericol, mulți dintre militari au purtat măști și butelii de oxigen pentru a fi în siguranță. În operațiunea de salvare a ceea ce se mai putea a fost implicat direct primarul Ion Stamatoiu.

Edilul a venit de acasă și i-a mobilizat pe localnici să salveze orice era posibil din casa angajatei sale de la primărie, celelalte două imobile fiind complet mistuite de flăcări.

Edilul a tras de canapele și dulapuri pentru a le scoate din flăcări, bunurile fiind duse la vecini pentru a fi recuperate ulterior. „E dezastru total aici. E daună totală la familia cu două case. Aici au murit inclusiv animalele și păsările, nu a mai rămas nimic. La colega noastră de la primărie s-a mai salvat câte ceva, dar casa e distrusă. Au rămas pe drumuri, noi reușind să salvăm doar o mică parte din bunurile pe care oamenii le aveau în casă. Au venit pompieri de la Târgu-Jiu, de la Rovinari și Cărbunești, am avut apă la rețea pentru că s-au implicat și cei de la Aparegio și am închis împreună cu ei alte coloane de apă pentru a fi presiune aici în zona cu incendiul. Am stabilizat flăcările greu pentru că focul se întinsese și pe câmp, la vegetație. Au intervenit vecini cu găleți cu apă și acolo s-a stins focul, dar aici, la case, din păcate, nu s-a prea putut salva din bunuri. Ceva electronice, o dormeză și încă 2-3 lucruri, iar la vecinii de la care a venit focul acolo chiar nu s-a mai salvat nimic. Focul se extinsese acolo și la cealaltă casă, dar am avut noroc cu intervenția promptă a pompierilor, pe care vreau să îi și felicit. Din păcate nu am putut face mare lucru până la venirea pompierilor. La familia Brăilescu este daună totală, 100%, iar la familia Dobran s-a mai salvat câte ceva. O să încercăm să-I ajutăm și noi Primăria, dar și comunitatea de aici. O să apelăm la toți cetățenii de bună credință, dar și la alți binevoitori care pot să ajute aceste familii rămase pe drumuri”, a declarat primarul Ion Stamatoiu. Poliția a deschis un dosar în urma celor întâmplate și încearcă să lămurească împrejurările în care s-a produs dezastrul de la Scoarța.

Gelu Ionescu