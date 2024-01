Povestea ei… – Simona Mărgăian, dezvăluiri după condamnarea la 5 ani de închisoare cu executare

* Optimistă că probele ei vor fi acceptate la CA Craiova

Simona Mărgăian (actualmente Filip) este femeia din Gorj în jurul căreia s-au creat multe controverse în ultimii ani, după ce a trecut printr-un proces stufos fiind acuzată că l-a înșelat pe italianul Francesco Thiella și l-a ,,deposedat” de aproape 800.000 de euro, nebăgându-i însă mâna în buzunar. Considerându-se nedreptățită în urma deciziei magistraților de la Tribunalul Gorj, din noiembrie 2023, când a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare, Simona crede că adevărul va ieși la iveală odată cu procesul de la Curtea de Apel Craiova.

Deși face deliciul opiniei publice din întreaga Românie, fiind blamată de majoritatea oamenilor care i-au dat crezare lui Francesco Thiella, Simona Filip este încrezătoare. Nu a depus armele după ce și-a aflat sentința emisă de magistrații Tribunalului Gorj și este optimistă că va găsi dreptatea la judecătorii din Bănie.

Aceasta a făcut o serie de declarații pentru Cotidianul ,,Gorjeanul”, în speranța că oamenii vor avea măcar intenția de a citi și partea ei de adevăr.

,,Nu mă așteptam să primesc sentința asta”

Astfel își începe confesiunea Simona Filip, pentru ,,Gorjeanul”: ,,Nu mă așteptam să primesc sentința asta. Nu mă așteptam să fiu condamnată la 5 ani de închisoare cu executare. Procesul a fost unul greu; orice dovadă am încercat să aduc în apărarea mea, nu mi-a fost acceptată. S-a vorbit despre faptul că i-am luat apartamentul lui Francesco Thiella. Nimic mai fals. Eu, practic, pentru acest apartament am fost judecată, nu pentru restul banilor primiți sub formă de cadou, donație ori din amiciție, cum vrea fiecare să interpreteze. L-am cunoscut pe Francesco Thiella în 2015, la clubul unde lucram ca dansatoare.

Îmi spunea că este singur, văduv, că are afaceri în domeniul vinurilor. Venea în fiecare seară la clubul unde lucram și s-a legat o prietenie între noi. N-a fost vorba de o relație intimă. El mi-a dat drept de uzufruct al apartamentului său din Milano și mi-a mărturisit că i-a dat apartamentul în 2013 unei alte românce, Iulia Drăgan, originară din Galați. Ulterior, eu și Iulia am vândut apartamentul și am împărțit banii. Numele Iuliei putea juca un rol foarte important în sentința mea, o putea schimba, însă nu a fost acceptată audierea ei de către instanță ca martor, la fel cum nu mi-au fost acceptate multe alte probe”.

Totodată, o serie de lămuriri a adus Simona Filip și pe contul său de socializare, la scurt timp după ce a fost dată sentința Tribunalului Gorj: ,,În hotărâre scrie că italianul a vândut casa și mi-a transferat banii în cont, dar actele spun altceva. Vânzarea am facut-o eu cu Iulia. El nu mai avea nimic din 2015. Nu există niciun transfer în cont de pe apartament din partea italianului. Există transfer în cont din partea noului proprietar. (…) Uite cum italianul atrăgea tinere fete: se prezenta deprimat și singur după decesul soției sale și promitea bunuri, după care le dădea în judecată pe fete să ia înapoi ce a dăruit! Cu fata din Galați zice că voia să o facă “moștenitoare”, ca “i-a fost alături” și îi dă apartamentul în 2013 după care o dă în judecată în 2016 să i-l dea înapoi, chipurile pe baza unui act secret. Fata l-a acuzat că i-a falsificat semnătura și i-a făcut plângere și atunci el s-a înțeles cu ea să își retragă plângerea și ei să îi revină 400.000 de euro! Față de mine s-a prezentat la fel, singur, văduv, plin de generozitate mi-a oferit apartamentul fără să spună nimic de fata din Galați, apoi, în 2016, mi-a spus că riscă să intre în pușcărie pentru că e acuzat că a falsificat semnătura unei fete pe care o numea prostituată și că eu trebuie să renunț la ce mi-a dat, să se vândă, să îi dea ăleia banii să scape! Cine pe cine înșeală de fapt?! Acte, nu vorbe!”.

Octogenarul oferea ,,iertarea” contra a 2 mil. euro

Simona Filip susține că cel care a târât-o prin tot acest proces, Francesco Thiella, ajuns acum la vârsta de 80 de ani, a pretins de la ea nu mai puțin de 2 milioane de euro pentru a-și obține ,,iertarea”: ,,Este absolut nedrept să fiu condamnată, chiar dacă doar de o primă instanță din Târgu Jiu, fără să obțin administrarea unor probe esențiale, precum martori cheie, respinși fără nicio justificare. Nu înțeleg cum nu s-a ținut cont de lucruri evidente, precum că reclamantul este cel care a fost extrem de insistent față de mine, oferindu-mi absolut tot ce pretinde acum înapoi, doar ca să nu îl părăsesc. El mi-a cerut să renunț la prieteni, serviciu, locuință, că el va fi sprijinul meu și îmi oferă tot ce are! Nu s-a ținut cont că acest italian a procedat, înainte să mă cunoască pe mine, la fel și cu altă fată din România, căreia i-a dat apartamentul său din Milano pentru ca apoi să o dea în judecată că i-l ia înapoi, probabil după ce l-a părăsit. Nu înțeleg de ce s-a refuzat să fie audiată această fată ca să se vadă adevărul, că acest italian este cel care manipulează! Nu înțeleg cum instanța vede ca pe un naiv, îndrăgostit și păcălit, pe un bărbat matur, om de afaceri care se recomandă bogat și generos, și care dorea să aibă partenere de 20-30 de ani, cărora le dădea lucruri cadou, pe care apoi le cerea înapoi prin reclamații civile și penale! S-a ținut cont doar de pretențiile și declarațiile, schimbate de cel puțin trei ori, ale acestui italian care se pretinde victimă sentimentală. El vrea toate cadourile înapoi, asta după ce el însuși spune că s-a bucurat peste 2 ani de relația cu mine și înainte de asta cu cealaltă fată, ca apoi să ne reclame că l-am fi amăgit, doar atunci când nu am mai vrut să mai avem de-a face cu el, pretenții ridicole pe care justiția din Italia nici măcar nu le-a luat în considerare. Nu înțeleg cum poate pretinde acest om că l-am făcut să piardă un apartament, când el l-a facut cadou încă înainte de a mă cunoaște unei alte fete din România. Nu înțeleg cum pot fi condamnată pentru cheltuieli din Dubai fără să fie audiată persoana care cunoaște aceste lucruri. Pe parcursul procesului, am fost atenționată că se urmărește condamnarea mea cu orice preț, mai ales că, la Târgu Jiu, italianul are un sprijin din partea mai multor persoane interesate să îmi ia banii. Italianul mi-a pretins să-i dau, ca să mă „ierte”, nu mai puțin de 2 milioane de euro, a calculat dobânzi și penalități la cadourile date, chiar și la parfumuri, cosmetice, haine, ajungând la sume aberante! I-am refuzat pretențiile și am ajuns să fiu condamnată la 5 ani de închisoare. Am încredere și speranță în dreptate, și voi merge mai departe, voi cere și voi aduce probe că nu am înșelat pe nimeni. Sunt convinsă că, în cele din urmă, justiția va stabili adevărul în această cauză. Nu înțeleg cum pot fi condamnată că el ar fi vândut apartamentul și mi-ar fi virat banii, când din 2015 am avut acte pe acel apartament și l-am vandut în 2017 cu acea fată. El nu mai avea niciun drept asupra apartamentului, dar nici aceste acte nu au fost luate în calcul”.

Prima înfățișare la CA Craiova, pe 12 februarie

Procesul Simonei Filip va începe la Curtea de Apel Craiova luna viitoare. Magistrații din Bănie au acordat ca termen de judecată al apelului data de 12 februarie 2024. Aceștia vor fi cei care vor da verdictul final în dosarul ce o vizează pe Simona Mărgăian pentru acuzațiile de spălare de bani în formă continuată și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Atât ea, cât și fostul său iubit italian, care a reclamat-o autorităților din România, au contestat sentința emisă în noiembrie 2023 de Tribunalul Gorj.

După un proces care s-a întins pe o durată de circa doi ani și jumătate, și în care tânăra este acuzată că l-a înșelat pe Francesco Thiella, magistrații Tribunalului Gorj au condamnat-o, pe 20 noiembrie 2023, la o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu executare. De asemenea, femeia trebuie să îi achite lui Francesco Thiella daune materiale de aproximativ 700.000 de euro, precum și alți 10.000 de euro ca daune morale. Rămâne de văzut dacă judecătorii Curții de Apel Craiova vor răsturna sentința data de colegii lor de la Tribunalul Gorj sau o vor menține…

Izabella Molnar