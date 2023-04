Potârcă a scăpat definitiv de pușcărie!

Fostul candidat la Președinția României nu mai are de acum încolo niciun fel de probleme cu legea, după ce Curtea de Apel Craiova a pronunțat o sentință definitivă prin care acesta a scăpat de orice posibilă condamnare, în ultimul din multele dosare penale pe care le-a avut pe rolul instanțelor de judecată.

Constantin Ninel Potârcă primise anul trecut la Tribunalul Gorj o condamnare de peste 21 de ani în dosarul în care, acum, judecătorii din Craiova au decis că procesul trebuie să înceteze. „Obama” din Meteor a fost trimis în judecată alături de ginerele și secretara sa și pentru fiecare dintre aceștia dosarul s-a încheiat definitiv cu o sentință care îi scutește de alte emoții în viitor. „Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată, în ceea ce priveşte latura penală a cauzei şi, rejudecând: (…) încetează procesul penal faţă inculpatul Potîrcă Constantin Ninel pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, în formă continuată, (…) (2 acte materiale). (…) încetează procesul penal faţă inculpatul Lăța Ilarie de complicitate la delapidare, în formă continuată(…) (2 acte materiale), (…)încetează procesul penal faţă inculpatul Nica Nicolița de complicitate la delapidare, în formă continuată, (…) (2 acte materiale). În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. înlătură dispoziţia instanţei de fond prin care au fost obligaţi inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, urmând ca aceste cheltuieli să rămână în sarcina statului. Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, care nu contravin prezentei decizii. Menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa nr. 329/P/2016 din data de 15.09.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, asupra următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului Potîrcă Constantin Ninel: – teren intravilan în suprafață de 1251 mp, situat în Tg.-Jiu, (…), jud.Gorj. – construcție locuință P+1, cu o suprafață construită la sol de 306 mp, situată în Tg.-Jiu, (…) jud.Gorj. În temeiul art. 275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare privind soluţionarea apelurilor vor rămâne în sarcina statului. Definitivă”, a decis Curtea de Apel Craiova.

Conform anchetei procurorilor gorjeni, în mai 2013, Potârcă a achiziționat prin una din firmele sale niște piese metalice care costau mai puțin de 3000 de lei, dar pe care, după câteva luni, le-a luat de la firma ginerelui său cu aproape 2 milioane de lei.

Ulterior, piesele ar fi trebuit să fie vândute către Azomureș și Interagro cu peste 3 milioane de lei, dar tranzacția nu a mai avut loc niciodată. Anchetatorii susțin că nici nu au fost șanse ca o astfel de tranzacție să fie realizabilă pentru că, în realitate, afacerea cu piesele metalice era alta. Potârcă a fost acuzat de delapidare în formă continuată pentru că a stornat facturile către firma ginerelui său, doar că nu a mai cerut și banii înapoi, pe motiv că firma ginerelui urma să cumpere un teren de la secretara sa, care să ajungă ulterior la firma sa.

Nimeni n-a mai cumpărat nici terenul, nici nimic altceva, dar banii au ieșit din firma lui Potârcă și, spun anchetatorii, ulterior, prin tertipuri, au ajuns tot la buzunarul său. În plus, valoarea terenului ce făcea obiectul presupusei tranzacții nu depășea 50.000 de lei.

Dar banii scoși din firmă au fost folosiți ulterior la plata unor împrumuturi pe care „Obama” le făcuse la vecini din cartier. „Așa cum s-a dovedit din probele administrate în cauză singura operațiune care a avut loc în realitate a constat în însușirea de către inculpat a banilor din contul S.C. NYNMETAL, implicit din patrimoniul acestei societăți, prin crearea circuitului scriptic fictiv mai sus arătat. Că inculpatul ar fi avut sau nu o creanță față de societate, în cuantum superior sumei însușite, constând în aportul său personal, nu îl îndreptățea pe acesta să simuleze operațiuni comerciale pentru a ascunde că, în realitate, suma de 2464525, 99 lei a ajuns în posesia sa. În primul rând, procedând în acest mod, creanța sa față de societate ar fi continuat să existe, nefiind stinsă sau diminuată, deși suma de 2464525, 99 lei a ajuns în realitate la inculpat”, se arată în decizia de condamnare de anul trecut a Tribunalului Gorj. După decizia de la Craiova, Potârcă se declară mulțumit că în România mai există judecători care au căutat adevărul și au făcut dreptate. „La Gorj s-a căutat orice se putea pentru a mă băga în pușcărie, lucru care s-a și reușit de câteva ori. Au pus acolo cred că toate articolele din Codul Penal ca să îmi poată da 21 de ani de pușcărie. La Curtea de Apel au fost judecători care au căutat adevărul și au descoperit că nu am comis nicio ilegalitate. Nu existau motive pentru a fi trimis în judecată.

Pot spune că, în sfârșit s-a făcut dreptate, dar cu ce preț? Eu am stat 5 ani în spatele gratiilor, fratele meu a fost și el aproape 9 ani în închisoare, doar pentru că au vrut unii sau alții să ne termine. Prin ce am trecut eu și familia mea nici nu vreau să mă gândesc”, a comentat Potârcă după pronunțarea verdictului de la Craiova.

