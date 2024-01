Planuri pentru extinderea stațiunii Rânca!

Pârtii noi și un nou drum de acces spre stațiunea gorjeană! Asta au în plan autoritățile locale din Baia de Fier, care administrează o parte din Rânca.

Primarul Dumitru Turbăceanu spune că a avut deja discuții pe această temă la București, cu șefii din Regia Națională a Pădurilor, asta pentru că planurile de dezvoltare a stațiunii depind de scoaterea din fondul forestier a câtorva hectare de pădure. E vorba de brazi, prin mijlocul lor urmând să fie amenajată o pârtie nouă, care să fie protejată la viscol. Proiectul mai presupune și transformarea unui drum forestier într-unul care să asigure accesul turiștilor de la Peștera Muierilor la Rânca. „Din vârful pârtiei M1 o să se coboare pe o pârtie jos în Valea Galbenului, la fosta cabană a silvicului, care nu mai este. Acolo e un platou care se pretează pentru montarea unui nou telescaun sau teleschi. Aici depinde de investitor pentru că primăria nu are puterea de a investi atât de mult. După discuțiile pe care le-am avut la București la Regia Națională a Pădurilor, putem face o scoatere din fond forestier și atunci lucrurile vor merge spre bine, iar domeniul schiabil de la Rânca va avea un viitor și mai bun, prin extinderea pârtiilor de schi actuale. Din Valea Galbenului se poate face o altă pârtie spre coada Râncii, spre stâna de la Tigvele, care se poate uni cu telescaunul de pe Păpușa. E o investiție mare. Noi, ca primărie, trebuie să ne ocupăm de scoaterea din fondul forestier a celor câteva hectare, conform măsurătorilor preliminare. Sunt documente de întocmit, nu e o procedură simplă, e una care presupune multe avize”, declară edilul. Deocamdată Rânca rămâne stațiunea administrată de două primării, preferată de turiști mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Ieri, de Mica Unire, aici veniseră câteva sute de turiști, mult mai puțini decât în zilele anterioare, când o parte și-au luat zile libere pentru a prelungi week-endul trecut și a rămâne mai mult la munte. Cei care au fost ieri pe pârtia principală au avut parte de o zi însorită, mai călduroasă ca la Târgu Jiu. Turiștii au constatat însă că temperaturile mai ridicate din timpul zilei și cele scăzute din timpul nopții nu îi ajută să schieze așa cum și-ar fi dorit. „Sunt începător și pentru mine e bine că nu e foarte aglomerat. Sunt de vreo trei zile, a fost bine, plăcut, dar pe pârtie sunt porțiuni de gheață care te mai încurcă. Dar, în rest, e vreme bună, mult soare și distracție”, a spus un turist. Administratorul domeniului schiabil, Nicu Mitroiu, a menționat că lipsa ninsorilor abundente a creat situația semnalată de turiști. Zăpada de pe pârtie este una artificială, iar diferența față de cea naturală o simt toți pasionații sporturilor de iarnă. „Este zăpadă, dar e zăpadă artificială, din păcate. Anul acesta a fost un an fără precipitații, cu puțină zăpadă naturală. Am făcut multă zăpadă artificială și pârtia e în condiții bune. E mult mai multă muncă pentru că pârtia trebuie pregătită permanent. Trebuie spartă gheața în fiecare noapte pentru ca turiștii să fie mulțumiți, dar de asta suntem aici, ca să îi așteptăm cu cele mai bune condiții”, a menționat administratorul domeniului schiabil. De aseară, Rânca a intrat sub o avertizare de cod galben de vreme rea, vânt și viscol, în zonă fiind așteptate și noi ninsori ceea ce, teoretic, ar putea ajuta la refacerea stratului de zăpadă de pe pârtii.

Gelu Ionescu