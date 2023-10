Petrecere în avans de Halloween, la Castelul Vrăjitoarelor

Zeci de tineri s-au distrat duminică seara, în avans, de Halloween, înfricoșătoarea sărbătoare importată din vest bucurându-i foarte mult pe participanți. Aceștia au fost fericiți mai ales pentru că au și în Gorj posibilitatea unei astfel de distracții, curtea Castelului Vrăjitoarelor, de lângă Pădurea Colorată, animându-se o dată cu lăsarea întunericului. De cum a apus soarele, curtea s-a umplut de vrăjitoare mai mici sau mai mari, dar și de tineri costumați în schelete umane ori în pirați. Măturile și coasele au fost parte obligatorie din decor, iar unii dintre tinerii prezenți au mărturisit că nici nu le-au spus părinților unde pleacă de acasă. „De la Crasna am venit un grup mai mare. Eu m-am bucurat că se face și la noi în Gorj așa ceva și am venit special cu această ocazie. M-am machiat la un prieten, ai mei nici nu știu pe unde sunt. Important este că aici avem o petrecere frumoasă, la care ne distrăm pe cinste”, a spus un adolescent. „Pe mine m-a machiat și m-a costumat mama mea. Am venit aici împreună cu ea și îmi place foarte mult. Mă distrez și mi se pare amuzant să văd toți oamenii costumați ca de Halloween”, a spus o fetiță ce purta pălărie de vrăjitoare pe cap.

Curtea castelului, dar și interiorul acestuia au amenajate ca pentru o astfel de sărbătoare. Proprietarul locației, Alex Ducu, s-a străduit să creeze o atmosferă cât mai autentică, din decor nelipsind dovlecii, felinarele, măturile, liliecii și, mai ales, vrăjitoarele. „Am pus petrecerea mai devreme cu două zile tocmai pentru că știind că e duminică seară ne-am gândit că pot mai mulți oameni să vină să se distreze. Accesul a fost liber pentru oricine a venit costumat ca pentru o astfel de petrecere și, fiind prima ediție, nu ne așteptam să vină atâta lume. Pe parcursul serii m-au mai sunat că sunt în drum spre locație și au venit tineri din diverse zone ale județului inclusiv cu microbuzele. Noi am crezut că atracția la castel este pentru copii, dar să știți că doamnele se simt foarte bine, spun că se simt ca acasă majoritatea, bărbații nu le contrazic. Toți participanții cu care am apucat să vorbesc mi-au spus că s-au simțit extraordinar și că de abia așteaptă ediția de anul viitor, când, evident, și noi vom avea mai multă experiență în organizarea unei astfel de petreceri”, a spus Alex Ducu.

Gelu Ionescu