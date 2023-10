Petrecere cu 3000 de pensionari la Târgu-Jiu!

Municipalitatea a reușit să stabilească, luni seara, un record în privința numărului de participanți la o petrecere organizată în plan local cu ocazia Zilei Vârstnicilor. Nu mai puțin de 3000 de participanți au fost la localurile pe care primăria le-a închiriat pentru un astfel de eveniment, participanții fiind extrem de încântați că au posibilitatea să se distreze gratis, după o viață de muncă. Unii dintre cei care au ajuns la cel mai mare restaurant de pe Insulița Jiului au mărturisit chiar că nu fuseseră niciodată pe aici, știind locația doar din trecere prin zonă. „Am ieșit la pensie, trăiesc în orașul ăsta și vă dați seama nu am fost vreodată aici. Știam așa restaurantul doar din exterior, dar îmi place foarte mult. Eu nu am avut posibilitatea să vin vreodată aici să particip la vreo petrecere pentru că soțul a murit, iar pensia mea e una mică. Acum copii m-au bătut la cap să merg și eu să văd cum este și vă spun că nu-mi pare rău deloc”, a spus o pensionară dispusă să vină și anul viitor dacă mai are ocazia. „Am muncit toată viața pe șantier și nu am avut posibilitatea să vin la astfel de localuri, care mie mi se par de lux. E foarte bine că s-a organizat aici ca să vedem și noi cum este. Păi când mi-au adus farfuria cu aperitiv eu nici nu știam ce feluri de mâncare sunt acolo. Am crezut inițial că am și prăjitura pusă, dar apoi mi-a zis un prieten că e un fel de parizer rulat și cu cașcaval peste el. E foarte frumos”, e mărturia unui alt pensionar participant la petrecere. Vârstnicii s-au distrat ca în tinerețe și nu s-au dat înapoi nici de la hore și sârbe, jucând așa cum au știut ei mai bine. Unii chiar au reușit să iasă în evidență prin ritmul alert cu care jucau, deși nu mai erau de mult la a doua tinerețe. „Toată viața am fost ponderat. La toate. Ponderat și la dragoste și la băutură, nu mai zic de țigări că nu am fumat niciodată și, iată, că am avut parte de-o viață lungă. Am 80 de ani și, așa cum s-a văzut, pot să joc hora înainte toată seara fără să am vreo problemă”, a spus unul dintre petrecăreți. Și o pensionară îmbrăcată în ie a ieșit în evidență cu ritmul alert cu care a jucat toată seara. „Când aveam 6 ani m-a învățat bunicul să joc primele hore și de atunci am prins drag de jocurile noastre. Acum mai am un pic și fac 68 și joc tot cu aceiași poftă”, mărturisește femeia. Petrecerea de Ziua Vârstnicilor a fost un bun prilej pentru pensionari de a se reîntâlni unii cu alții, de a se revedea după ani buni și de a discuta despre viața lor. Pe lângă amintirile depănate, aceștia nu au evitat subiectul cel mai arzător, valoarea mică a pensiilor pe care le au după zeci de ani de muncă.

„Cu pensiile care le avem suntem foarte umiliți, foarte umiliți, poate se mai gândește și pentru noi pensionarii să ne mai pună câte ceva acolo. Noi acum suntem în situația în care nu mai facem case, nu mai creștem copii, i-am crescut, sunt și ei la locul lor, dar nu am vrea să fim o greutate în spinarea copiilor noștri. Nu vrem să fim o povară. Să ne ajungă pentru medicamente, pentru facturile lunare și am fi foarte mulțumiți. Am lucrat atâția ani și acum vedem că avem unii pensii care de abia trec de 1500 de lei și alții au pensiile alea speciale de nu știu ce să facă cu banii”, a spus o doamnă, în timp ce o colegă de-ai de masă a mărturisit și cât primește lunar de la start după munca de-o viață. „Nu e o sumă mare și nici nu mi-e rușine să o spun că acesta e adevărul. Am pensie, după 36 de ani de muncă, de 14 milioane și 100 de lei vechi. Dar să știți că nu sunt săracă, sunt fericită pentru că am o fată procuror, a fost, acum e și ea la pensie, și băiatul îl am inginer la Valencia. Am făcut totul din mâinile astea de vânzătoare de pâine”, a menționat pensionara. Pentru cei 3000 de petrecăreți municipalitatea a alocat 600.000 de lei, iar cheful a fost organizat la o zi după sărbătoarea Zilei Vârstnicilor. Pentru că anul acesta ziua respectivă, de 1 octombrie, a picat duminica, restaurantele au fost ocupate cu nunți și botezuri, așa că de abia luni, pe 2 octombrie, au fost spații disponibile pentru atâtea mii de petrecăreți. „Era foarte, foarte dificil să găsim atâtea săli care să poată acoperi invitațiile pe care le-am pus la dispoziția persoanelor vârstnice din Târgu Jiu. Cred că aprecierea pe care trebuie să le-o acordăm acestor persoane nu valorizează în partea financiară, costă atât cât cred că ne putem permite din bugetul local să acoperim acest eveniment”, a menționat primarul Marcel Romanescu, care i-a avut alături la această petrecere pe noii săi colegi de partid, respectiv Mihai Weber, Cosmin Popescu și alți lideri marcanți din PSD Gorj, dar și Adrian Dăianu, proaspătul șef al PSD Târgu Jiu.

Gelu Ionescu