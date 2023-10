Peisajele de pe Transalpina, recomandate americanilor de către Wall Street Journal

Mai multe peisaje de toamnă din țări precum Japonia, Finlanda sau România sunt promovate de publicația americană The Wall Street Journal într-un articol care prezintă cele mai frumoase șase destinații în acest anotimp. Printre ele se numără și ,,tablourile” de toamnă ce pot fi admirate pe celebra șosea Transalpina, care traversează și Gorjul. În topul întocmit de Wall Street Journal, Transalpina ocupă cea de-a treia poziție, fiind descrisă astfel: ,,Transalpina, România – cea mai înaltă șosea din România, și unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa, traversează Munții Carpați între Transilvania și Oltenia, trecând prin păduri dense și platouri înalte. Fagii europeni, care strălucesc auriu toamna, adaugă o notă de dramatism traseului înainte ca zăpada să închidă trecătorile”. Șoseaua Transalpina, cunoscută și sub numele de DN67C, este una dintre cele mai înalte și mai spectaculoase șosele din România. Ea străbate Munții Parâng în sudul țării, conectând localitățile Novaci din județul Gorj și Sebeș din județul Alba. Este una dintre cele două șosele de înaltă altitudine din România, cealaltă fiind Șoseaua Transfăgărășan. Transalpina atinge altitudini impresionante, depășind 2.140 de metri la cel mai înalt punct, la Pasul Urdele. Această șosea are o lungime de aproximativ 150 de kilometri, făcând-o una dintre cele mai lungi șosele montane din România. Transalpina străbate peisaje montane mirifice, cu serpentine, curbe strânse și panorame spectaculoase. Ea trece prin zone împădurite, pășuni alpine și peste numeroase culmi de munte.

Izabella Molnar