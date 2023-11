Pedepse diminuate pentru traficanții de etnobotanice din Rovinari!

Curtea de Apel Craiova a redus perioada pe care ar trebui să o petreacă în spatele gratiilor mai mulți indivizi acuzați că, în urmă cu cinci ani, organizaseră o adevărată rețea care se ocupa cu traficul de etnobotanice în rândul tinerilor din Rovinari și nu numai.

Inculpații au primit, la începutul anului, pedepse mai mari la Tribunalul Gorj, care au fost contestate de cei în cauză, la finalul lunii trecute magistrații din Bănie dând verdictul final în acest proces. Cei în cauză au primit sentințe diminuate, chiar dacă sunt cu executare. „Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 3 ani 6 luni şi 431 zile aplicată inculpatului Nastasiu Costel Claudiu şi repune în individualitatea lor pedepsele componente şi restul de 431 de zile. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Năstăsiu Costel Claudiu pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat(…) de la 3 ani închisoare la 1 an şi 6 luni închisoare(…) Contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. (…) Adaugă la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare restul rămas neexecutat de 431 zile din pedeapsa ce constituie primul termen al recidivei postcondamnatorii (…), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani şi 431 zile închisoare în regim de detenţie(…). Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 3 ani şi 7 luni închisoare aplicată inculpatului Opriţa Robert Daniel şi repune în individualitatea lor pedepsele componente. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Opriţa Robert Daniel pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat (…) de la 3 ani închisoare la 1 an şi 6 luni închisoare. (…) Contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 9 luni închisoare, la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 3 luni închisoare, în regim de detenţie”, au decis judecătorii. Decizii similare au fost luate și pentru Cristian Vasile Badea, Marius Mitu, Cătălin Andronache, Ioan Anghel Cotoi, Denis Marian Pârvuț, Eduard Cătălin Tică și Nicolae Paul Pop. Unii dintre ei au primit pedepse cu suspendare, fiind obligați să presteze și câte 120 de zile de muncă în folosul comunității. Anchetatorii au stabilit că drogurile pe care le distribuiau aceștia în rândul adolescenților din Gorj erau trimise aici prin intermediul firmelor de curierat. De altfel, unul dintre inculpați chiar se angajase la o astfel de firmă și „rezolva” repede expedierea coletelor. În multe situații, cei în cauză foloseau nume fictive, inclusiv de firme, corect trecând pe colet doar numărul de telefon unde erau contactați pentru livrare. „Scopul principal al grupului infracţional organizat era acela ca fiecare din membrii grupului, indiferent de rolul acestuia, să obţină profit prin comercializarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, chiar dacă acest lucru implica și schimbul de astfel de substanțe efectuate între membrii grupului. O altă caracteristică principală care certifică grupul infracţional organizat ca entitate bine definită este şi adoptarea unei strategii legată de limbajul codificat, limitat doar la convorbiri telefonice și comunicări prin intermediul aplicațiilor de tip chat, care să evite deconspirarea activităţii infracţionale, desprinzându-se astfel cu certitudine doar locul şi momentul efectuării tranzacţiilor cu produse psihoactive noi”, se arată în documentele de la dosar. Rețeaua a fost devoalată în timp, pe parcursul unor controale aparent de rutină ale agenților de la Rutieră, unii din membrii grupării aruncând din mașini sau din buzunare pliculețe în care se aflau diverse substanțe, confirmate ulterior de analizele de laborator ca fiind etnobotanice. Așa s-a ajuns să se afle că marfa ajungea în Gorj, prin intermediul firmelor de curierat, cantitățile expediate nefiind unele mari, pentru a nu stârni suspiciuni. Au fost însă realizate chiar și sute de astfel de tranzacții, anchetatorii monitorizând mare parte din acestea până la destructurarea rețelei. „Pe parcursul urmăririi penale s-a stabilit că produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive erau vândute sau oferite de către inculpat (…) atât personal, cât și de ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, către diverși consumatori (…), martorul (…) a declarat că din anul 2016, se aprovizionează cu etnobotanice de la inculpatul (…), etnobotanice care erau ambalate în pliculețe de staniol și vândute în schimbul sumei de 50 lei/pliculeț. Același martor a mai declarat că în perioada 2016 – noiembrie 2018, a cumpărat de la inculpatul (…) etnobotanice de aproximativ 150 ori, tranzacțiile având loc în cele mai multe cazuri la domiciliul inculpatului (…). Martorul a mai declarat că inculpatul (…) i-a oferit etnobotanice, cu titlu gratuit, de aproximativ 3 ori, acesta având mai mulți consumatori, cărora le vindea astfel de produse, (…). Inculpatul (…) a oferit, cu titlu gratuit, în perioada iulie-octombrie 2018, de aproximativ 25-30 ori, etnobotanice (…). Totodată, inculpatul (…) a vândut, în perioada ianuarie – iunie 2018, de aproximativ 10-15 ori etnobotanice, în schimbul sumei de 50 lei/doză”, se arată în documentele de la dosar.

Gelu Ionescu