Pedeapsa pentru moartea unui electrician al CE Oltenia!

Un nefericit accident de muncă produs în urmă cu mai mulți ani la Complexul Energetic Oltenia a ajuns acum în faza în care judecătorii să pronunțe o primă sentință pentru cele întâmplate. O parte din fapte s-au prescris, evident, iar până la o hotărâre definitivă mai e cale lungă, mai ales dacă la Curtea de Apel Craiova judecătorii vor decide ca dosarul să se întoarcă la Judecătoria Motru, așa cum s-a mai întâmplat în alți ani.

Ion Gabriel Bîldea este electricianul care în vara lui 2016 și-a pierdut viața la doar 38 de ani. Pe 7 iulie el a mers alături de alți colegi de-ai săi pentru a repara un excavator la cariera Jilț Nord. La un moment dat, șeful său, Dumitru Popescu, l-a găsit întins pe jos, fără semne vitale, bărbatul fiind deja electrocutat de câteva minute. Ulterior, Popescu a fost inculpat de procurori și trimis în judecată, fiind acuzat de două infracțiuni, la una dintre ele intervenind termenul de prescriere încă de acum doi ani. „Încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Popescu Dumitru, a infracţiunii „nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă” (…)Condamnă inculpatul Popescu Dumitru la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform art. 92 C. pen.. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul Popescu Dumitru trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj , la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 C.pen pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate În baza art. 93 alin. 3 C.pen pe parcursul termenului de supraveghere, obligă inculpatul Popescu Dumitru să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 zile la Primăria comunei Ciuperceni”, a decis Judecătoria Motru în cursul săptămânii trecute.

În dosar, Complexul Energetic Oltenia este parte responsabilă civilmente și, împreună cu inculpatul, a fost obligat să suporte despăgubiri față de mama bărbatului decedat, suma stabilită de judecători fiind mult mai mică decât cea solicitată de femeie. „Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Stănescu Elena domiciliată în comuna Mătăsari ,(…)şi va obliga partea responsabilă civilmente Societatea Complexul Energetic Oltenia SA cu sediul social municipiul Tg.Jiu, judeţul Gorj în solidar cu inculpatul Popescu Dumitru la plata către partea civilă Stănescu Elena a sumei de 2.728 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 40.000 lei daune morale. În baza art. 398 C.proc.pen. rap.la art. 274 alin.1 şi 2 C.proc.pen . instanţa obligă inculpatul Popescu Dumitru la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 640 lei aferenta fazei de urmărire penală)”, a mai decis instanța. Între timp, inculpatul din acest dosar s-a pensionat, instanța reținând că nu a avut vreodată probleme cu legea. În plus, el nu i-ar fi cerut în mod expres lui Bîldea să intre în locul în care a fost găsit ulterior electrocutat, deși, ca șef al acestuia trebuia să evite o astfel de nenorocire. „Împrejurarea că victima Bîldea Ion Gabriel s-a deplasat la celula IUP în vederea efectuării lucrărilor de revizie prevăzute în autorizaţia de lucru, iar în timp ce degaja praful cu ajutorul unei pensule, a pătruns în câmpul electric produs de podul de bare ce se afla sub tensiunea de 6 kv şi a fost electrocutat, împrejurare ce a determinat decesul acestuia , fără ca o astfel de sarcină să îi fi fost trasată expres de inculpatul Popescu Dumitru, nu reprezintă o cauză de neimputabilitate în sensul art. 31 C.pen. sub forma cazului fortuit deoarece chiar inculpatul a declarat în faţa instanţei că ,,eu am decuplat tensiunea de comandă de 220 volţi şi 380 volţi şi după aceea am decuplat separatorul motoare şi după aceea am decuplat celula transformatorului de 6 kv/0,4 kv,, şi că ,, am verificat cuţitele de ieşite de la celula trafo şi celula motoare,, , decuplări de natură a forma convingerea victimei că poate proceda la efectuarea lucrărilor de revizie prevăzute în autorizaţia de lucru. Constatând dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpatul Popescu Dumitru, adică întrunite cerinţele art. 396 alin. 1 şi alin.2 C.proc.pen., se constată că este necesară aplicarea unei pedepse inculpatului , situaţie faţă de care se va dispune condamnarea acestuia pentru fapta săvârşită şi pentru care urmează a fi angajată răspunderea penală”, se arată în motivarea instanței de judecată.

