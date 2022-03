Pandurii, decimată de accidentări! Echipa a renunțat să mai organizeze un amical

Continuă problemele de efectiv la Pandurii Târgu Jiu. Pe 11 martie se reia Liga a treia, iar formația noastră are un meci foarte important pe teren propriu, cu Viitorul Șimian. Trupa lui Mario Găman a disputat 9 meciuri de pregătire în această iarnă, totalizând 6 victorii și 3 înfrângeri. Din păcate, fără a putea face transferuri, Pandurii a pierdut jucători importanți după jocurile amicale. Este vorba despre Marian Pleașcă și Andrei Trușescu, ambii cu hernie de disc, Bebeto Lupuleț, care are o problemă la inghinali, dar și Sean Aerts și Antonio Dumitrescu, care acuză accidentări după ultimele două partide. ,,Din cauza acestor accidentări și având un lot subțire din punct de vedere numeric, am decis să nu mai luăm niciun meci amical în această săptămână. Poate o să facem un meci-școală între noi, apoi, de luni, să începem un ciclu săptămânal pentru a pregăti primul joc oficial. Sperăm să începem cu o victorie și să ne asigurăm, matematic, calificarea în play-off. În condițiile unui rezultat negativ, atunci vom avea emoții și în ceea ce privește acest obiectiv. Consider că acest meci este cel mai important, din toate cele care urmează”, a declarat antrenorul Mario Găman. Pandurii Târgu Jiu (locul 3) și Viitorul Șimian (locul 5) sunt despărțite de 5 puncte în clasament. În sezonul regular, echipa noastră mai joacă cu Jiul Petroșani (deplasare) și CSM Reșița (acasă). Doar primele patru locuri pătrund în play-off.

Cătălin Pasăre