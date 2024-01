Oportunități de investiții turcești la Rovinari

Un grup de firme din Turcia a fost prezent vineri în județul nostru. Aceștia au discutat atât cu prefectul de Gorj, Iulian Popescu, dar au făcut o vizită și la Rovinari, acestora prezentându-li-se potențialul pe care Gorjul îl poate oferi în vederea demarării unor nor investiții.

Grupul de firme care a vizitat câteva zone din Gorj este specializat în fabricarea de sere pentru producția de legume și fructe. ”În urma vizitei de acum două luni din Turcia, pe care am făcut-o alături de senatorul Ion Iordache, președintele PNL Gorj, pentru a prezenta oportunitățile pe care județul nostru le oferă potențialilor investitori străini, astăzi (n.r. vineri, 26 ianuarie), reprezentanții unui grup important de firme din Turcia, specializat în fabricarea de sere pentru producția de legume și fructe, au venit în Gorj să viziteze zone din județul nostru care pot să le ofere condiții prielnice pentru dezvoltarea afacerilor specifice. Vorbim de investiții care creează sute de locuri de muncă și care vor dezvolta economic județul nostru”, a anunțat prefectul Iulian Popescu.

De asemenea, turcii au vizitat și orașul Rovinari. ”Alături de Iulian Popescu, prefectul județului Gorj, si Dumitru Vulpe, primarul comunei Câlnic, am avut astăzi (n.r. vineri, 26 ianuarie) o întâlnire cu reprezentanții unui grup de firme din Turcia, cărora le-am prezentat câteva dintre oportunitățile pe care le oferă zona, în contextul în care sunt interesați să dezvolte aici afaceri în domeniul construcției de sere și al producției de legume și fructe. După o primă vizită în teren, atât la Rovinari, cât și la Câlnic și după ce am expus o parte dintre facilitațile fiscale și de altă natură pe care le-am putea oferi, reprezentanții firmelor din Turcia s-au arătat încântați şi vor reveni în scurt timp, alături de alți parteneri din Turcia, pentru discuții mult mai ample. Sunt sigur că, cei pe care îi considerăm deja prieteni și parteneri, vor alege Gorjul, vor alege Rovinariul și Câlnicul, iar asta va însemna peste 150 de noi locuri de muncă doar în prima fază, va însemna dezvoltare pe mai multe paliere”, a declarat Robert Filip, edilul orașului Rovinari.

Izabella Molnar