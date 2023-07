O atletă din Gorj va alerga în Africa. E proaspăt medaliată!

Gorjeanca Adela Bălțoi Dumitrescu are o vară plină și continuă să-și îmbogățească palmaresul. Sportiva formată la CS Pandurii Târgu Jiu a câștigat două medalii, în weekend, la Campionatul Național de seniori, desfășurat la Craiova. Atleta de 30 de ani s-a întors acasă și cu un personal best. Adela Bălțoi Dumitrescu a câștigat cursa de 5.000 de metri plat, unde a izbutit un record personal, în 16’42″67. De asemenea, ea a terminat pe locul trei proba de 3.000 de metri obstacole, în 10’27″75. ,,Eu pregătesc maraton, iar intensitatea la cursele mai scurte este la cote maxime față de 42 km, unde ritmul este mult mai lejer. Pentru mine este ceva grozav, sunt foarte mulțumită de rezultate. La obstacole, diferența a făcut-o tehnica. Nu sunt antrenată să sar peste obstacole, de acea nu am reușit să prind decât locul 3, dar la 5.000 de metri am stat relaxată, cât să câștig. Nu m-a interesat timpul, deși am reușit și un personal best”, a declarat sportiva. Adela Bălțoi Dumitrescu se pregătește cu antrenorul Gabriel Brănișteanu și reprezintă cluburile ACS Sportul Feroviar și CSM Caransebeș. Gorjeanca va merge într-o destinație exotică pentru următoarea cursă. La final de lună, va alerga semimaraton în Republica Democratică Congo, în cadrul jocurilor francofone.

Cătălin Pasăre