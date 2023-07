Noul ministru al Energiei ignoră complet salariații CE Oltenia care vor rămâne fără locuri de muncă!

* Dan Iulius Plaveti, prezent la parafarea finanțării pentru parcurile fotovoltaice CE Oltenia – OMV Petrom – Tinmar

În acest an ar fi trebuit să avem deja un parc solar în Gorj, dar nu există. Abia a fost semnată finanțarea pentru cele opt parcuri prevăzute în restructurarea CEO. Investițiile pe care Virgil Popescu le-a anunțat în timp ce închidea capacitățile pe cărbune au o mare întârziere.

CEO, așa cum există azi, este pe cale de dispariție însă nu s-a pus nimic în loc. Noul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, anunță că a semnat finanțarea pentru cele opt parcuri fotovoltaice, fără a arăta ce va face cu salariații Complexului Energetic Oltenia – aflat în program de închidere.

Pentru cei peste 10.000 de angajați, Ministerul Energiei nu are niciun program. În acest an, în CEO ar trebui să rămână circa 7.000 de salariați, care, în opinia actualului ministru, vor pune în operă trecerea de la cărbune la energie verde. Ministrul nu menționează numărul angajaților pe care el ,,îi pregătește” pentru tranziție de la o companie poluatoare la una durabilă și verde. Proaspăt venit din concediu, președintele Directoratului CEO, Dan Plaveti a fost prezent la semnarea finanțării. Nu știm dacă a fost nevoie de semnătura sa pe documentele încheiate ieri, însă este clar pentru toată lumea că scopul pentru care a fost adus funcția de șef al companiei este asigurarea că restructurarea bătută în cuie de predecesorul său, Virgil Popescu, își urmează cursul așa cum a fost el dictat.

,,Am semnat astăzi contractele de finanțare pentru 8 parcuri fotovoltaice, investiții strategice susținute în proporție de 70% din Fondul pentru Modernizare. Sute de milioane de euro pentru tranziția verde a României. România va avea acces în următorii ani la mai multă energie curată pentru toți românii. Și repede. Avem șanse ca până la finalul anului următor să punem în funcțiune capacitați de 735 MW putere instalată. CEO Oltenia se modernizează și face trecerea de la cărbune la energie verde. Parteneriatele cu OMV Petrom și TINMAR implică o participare de 50% din partea CEO Oltenia, care va beneficia de noi surse de venit și va pregăti actualii angajați pentru a implementa și opera aceste proiecte de investiții (și nu numai).

Accelerăm absorbția fondurilor europene disponibile prin Fondul pentru Modernizare. Am declarat ca obiectiv zero pentru mandatul meu creșterea ritmului de accesare a miliardelor de euro pe care România le are la dispoziție pentru modernizarea sistemului energetic național. Urmăresc personal progresul, în fiecare zi, împreună cu echipa tehnică. Vom continua să accelerăm tempoul. Parcurile fotovoltaice vor fi construite la Işalniţa, Tismana, Roșia, Rovinari, Turceni, precum și pe haldele Pinoasa și Bohorelu. În perioada imediat următoare vor fi declanșate procedurile de achiziție pentru contractarea serviciilor de inginerie, construcție și punere în funcțiune a noilor capacități”, a scris acesta pe pagina lui publică.

M.C.H.