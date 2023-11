Nicolae Stanciu: ,,Ar fi extraordinar să ne calificăm cu 50.000 de oameni în tribune”

Căpitanul echipei naționale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, așteaptă cu nerăbdare duelurile decisive din preliminarii. Tricolorii mai au de jucat cu Israel și Elveția, iar o victorie în meciul din Ungaria le-ar asigura în bună măsură calificarea la “europeanul” german. Decarul primei reprezentative a explicat ce ar înseamnă pentru el o prezență la un nou turneu final. ,,Este visul meu cel mai mare să ducem România la Euro, având în vedere că au trecut 8 ani de la precedenta ediție la care am fost. Să fiu pe teren în calificări, să fiu căpitan, este mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Mai avem aceste două meciuri și știm cu toții ce înseamnă, ce putem reuși. Cred că am demonstrat de la începutul campaniei că suntem pregătiți, știm ceea ce vrem și așa vom fi la ora meciului cu Israel. Ne dorim ca la sfârșitul meciului cu Elveția să le facem o bucurie fanilor. Știu că s-au epuizat toate biletele, ar fi extraordinar să sărbătorim o calificare cu 50.000 de oameni în tribune. Știm cât am muncit ca să ajungem aici, îmi doresc din suflet să rămânem neînvinși și după aceste două meciuri. Grupa e complicată, rezultatele sunt destul de ciudate. Îmi doresc doar să ne calificăm, până la urmă nu mai contează dacă vom fi învinși sau nu. Scopul final, ceea ce ne dorim cu toții, este să fim la European la anul”, a declarat Stanciu, într-un interviu pentru FRF.TV. Jucătorul formației FC Damac consideră că Edward Iordănescu a avut un impact major în ceea ce privește unitatea grupului. Stanciu este de părere că în acest moment există cel mai ,,strâns” vestiar la națională. ,,Toți suntem prieteni, nu mai vezi grupuri de 5-6 ca înainte, deși era normal pe atunci. Era grupul de la Steaua, erau 4-5 de la Dinamo sau alte echipe. Acum, relația dintre noi este perfectă și asta se vede pe teren. Ne simțim foarte bine unii cu alții. Este important ce a făcut Mister, aici mă refer la faptul că nu au fost foarte multe schimbări în această campanie. S-a mers pe același nucleu și asta ne-a ajutat, s-au închegat relațiile între noi și pot spune că suntem o familie în adevăratul sens al cuvântului. Cred că merităm să ne calificăm. Ăsta este singurul criteriu. Dacă nu vom merita, nu vom ajunge, dar cred că merităm și am demonstrat lucrul ăsta pe parcursul campaniei. Cel mai mult mă bucură grupul format aici, relațiile dintre jucători, și îmi doresc ca, indiferent dacă vor veni jucători noi, să se mențină această stare, pentru că doar așa vom putea avea rezultate, să ajungem constant la turneele finale”, a spus mijlocașul. Stanciu știe că naționala Israelului le-a pus mari probleme tricolorilor în meciul tur, dar spune că victoria cu Kosovo a reprezentat un “boost” din punct de vedere psihic.

,,Cel mai dificil moment din preliminarii cred că a fost după meciul cu Israel. Am fost foarte, foarte motivați și concentrați asupra acelui meci, vorbeam și înainte de joc între noi și eram ferm convinși că vom reuși să câștigăm. După meci, făcând egal, a fost o supărare de neimaginat în rândul nostru. Poate nu eram îndreptățiți, la cum s-a jucat repriza a doua, dar acela cred că a fost cel mai greu moment. Ne puseserăm mari speranțe în acel meci și am fost foarte dezamăgiți, mai ales că stadionul a fost arhiplin și nu am reușit să le facem o bucurie românilor. În schimb, cel mai frumos moment a fost la meciul cu Kosovo. Era obligatoriu să reușim o victorie, ne bucurăm că am reușit. După meci a existat o descătușare, ne-am simțit mult mai bine, de parcă am fi fost aproape de Euro chiar după acel meci, pentru că știam cât de important este”, a încheiat Stanciu.

Partida Israel-România are loc sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 21.45. Meciul se joacă la Felcsut, în Ungaria.

Cătălin Pasăre