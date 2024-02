N-a fost crezut că și-a înjunghiat fratele!

Bărbatul de 29 de ani din Aninoasa care și-a înjunghiat mortal fratele mai mic cu un an decât el a primit mandat de arestare preventivă din partea instanței de judecată.

Tribunalul Gorj l-a plasat pe acesta în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, el având șanse mari să rămână acolo și în următorii ani în urma celor întâmplate. Duminică seara el s-a certat cu fratele său, l-a lovit apoi de mai multe ori cu un cuțit, iar după aceea a plecat prin sat să spună ce s-a întâmplat. Numai că certurile între cei doi frați erau atât de frecvente că nimeni nu mai părea deranjat de scandalurile dintre ei. Iar când s-a dus la un vecin să îi spună ce nenorocire făcuse nici măcar acesta nu l-a mai luat în calcul. „Fusese cu mine la bar în sat să bem o bere și după aceea am mers fiecare la casele lui. Eu m-am apucat în bucătărie să frig niște carne de porc și m-am trezit cu el intrând peste mine. Era agitat, e drept, iar când l-am întrebat ce a pățit mi-a zis că l-a tăiat pe frate-su. Eu vă spun sincer că l-am scos pe ușă afară că nu l-am luat în serios. A plecat pe drum la vale, s-a dus pe la alți oameni pe aci, nu mai știu ce a făcut, dar eu nu l-am crezut în stare de așa ceva. La ei venea Poliția zi de zi. Erau mereu numai scandaluri și certuri și normal că atunci când vine și îți spune că s-a certat cu frate-su nu-l mai iei în calcul chiar dacă spune ce spune”, a declarat unul dintre vecinii celor doi frați.

Cel înjunghiat a fost transportat în acele din urmă la spital la Târgu Cărbunești, rudele cerând ajutor la 112. Medicii au reușit să îl țină în viață pe acesta doar pentru câteva ore pentru că, în cursul zilei de luni, s-a produs decesul. Bărbatul pierduse mult sânge și salvarea lui s-a dovedit a fi o misiune imposibilă.

Fratele agresor a fost inițial reținut pentru 24 de ore pentru tentativă de omor, dar după decesul victimei încadrarea juridică a victimei s-a modificat, după cum a menționat prim-procurorul Cristina Ciobanu. „Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a formulat propunere de arestare preventivă a unui inculpat în vârstă de 29 de ani, cercetat mai întâi pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor asupra unui membru de familie, după care, urmare a decesului în spital al victimei, procurorul a dispus schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de omor asupra unui membru de familie. Conflictul dintre cei doi frați s-a produs spontan pe fondul consumului de alcool în comuna Aninoasa”, menționează șefa Parchetului Județean.

Trupul neînsuflețit al tânărului ucis a fost ridicat ieri de la morgă și dus acasă, Primăria Aninoasa fiind cea care se va ocupa de tot ceea ce ține de înmormântarea bărbatului. Primarul Ilie Pietroi a explicat că familia acestuia nu avea posibilități materiale pentru a suporta toate costurile și, ca urmare, autoritățile locale au preluat această sarcină. Edilul confirmă faptul că între cei doi frați erau nenumărate certuri, dovadă fiind și zecile de amenzi pe care cei doi le-au primit de la polițiști pentru apelarea nejustificată la 112, amenzi neplătite vreodată. „Amândoi apelau frecvent serviciul unic de urgență 112. Știam că sunt o problemă și, din păcate, acum s-a ajuns la întâmplarea nefericită în care fratele mai mare l-a omorât pe cel mic. Mașina de poliție ajungea la ei frecvent la locuința acestora. Au primit nenumărate amenzi de-a lungul vremii, nici nu le putem cuantifica, ei provenind dintr-o familie săracă. Neavând resurse financiare pentru a plăti, noi am emis somații și acte executorii, dar nu am avut ce să executăm”, a explicat primarul localității. Vecinii care îi cunosc pe cei doi spun că, dacă nu ar fi fost ucis de fratele său, tânărul ar fi plecat la muncă în străinătate în următoarele zile tocmai pentru a-și găsi o sursă stabilă de venituri. „Lucra prin sat cu calul și căruța. Muncea orice îl puneai și nici nu cerea bani mulți. Parcă e satul gol fără el că și așa nu mai aveam cu cine să muncim noi, cei care suntem mai în vârstă. Duminică pe zi am vorbit cu el și era bine, sănătos. Mi-a spus că avea un contract de muncă în străinătate și că se pregătea să vândă calul și porcul și, după ce le dădea, pleca acolo. Nu mi-a venit să cred când am auzit ce s-a întâmplat. Certuri avea cu frate-su frecvent, dar niciodată nu ne-am gândit că se va ajunge la ceva atât de grav”, a spus o vecină a celor doi frați.

Gelu Ionescu