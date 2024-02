Muzeele Brâncuși din Gorj, deschise de Ziua Națională dedicată artistului!

S-au scurs 148 de ani de la venirea pe lume a celui care, în timp, a devenit părintele sculpturii moderne, iar ieri muzeele de la Hobița și Târgu Jiu, care poartă numele marelui artist, și-au deschis larg ușile, chiar dacă a fost o zi de luni, iar turiștii au fost puțini, mai ales că mulți știau că în zilele de luni muzeele rămân închise.

La Hobița, conform unui afiș, este închis și marțea, dar, grupurile care își anunță din timp sosirea sunt primite cu mult drag. Ghidul casei muzeu, Doina Pană, a venit dis-de-dimineață pentru că se aștepta ca într-o astfel de zi să vină turiști care să treacă pragul casei în care s-a născut Brâncuși. Și nu s-a înșelat. Ea le-a istorisit tuturor întâmplări din copilăria lui Brâncuși, drumul pe care acesta a pornit în viață și a devenit artistul despre care vorbește toată lumea, după care turiștii au vizitat casa muzeu. Tinerii au fost cei mai fascinați de ceea ce au găsit aici. „Suntem născuți în Gorj, învățăm la Târgu Jiu, dar până acum nu am știut mai nimic despre Brâncuși. Eu unul am 18 ani și îmi tot propusesem să ajung în cele din urmă să văd casa aceasta ca să înțeleg de unde a pornit el în lume. La prima oră a zilei am mers și la biserica unde am înțeles că el a fost botezat, a fost o experiență foarte interesantă pentru noi toți. De abia aștept să ajung acasă și să le spun alor mei că mi-am îndeplinit acest vis”, a mărturisit unul dintre tinerii veniți în vizită. În mod surprinzător, aceștia au fost atrași de lucrurile vechi expuse în casa muzeu. „Auzisem că există casa aceasta și, culmea, nu foarte departe de noi, dar abia acum am ajuns să o vedem. Are aerul acela al caselor vechi, dar în ea noi am descoperit lucruri pe care nu le mai vedem prea des în zilele noastre. Sunt costume vechi expuse aici, fotografii cu Brâncuși, sunt multe lucruri de descoperit și m-am bucurat foarte mult că am fost aici într-o astfel de zi importantă”, a spus un alt tânăr venit în vizită la Hobița.

La câțiva kilometri distanță de acest loc, alți tineri, cei de la liceul din Peștișani, au participat și ei la un simpozion organizat pentru a marca Ziua Națională Brâncuși, în timp ce, la Târgu Jiu, la Muzeul Național Constantin Brâncuși, este deschisă o expoziție omagiu dedicată marelui artist până la mijlocul lunii viitoare. Și aici muzeul a fost deschis într-o zi de luni, deși, spre deosebire de Hobița, numărul vizitatorilor a fost mai redus. Circa 200 de persoane au fost prezente, în schimb, la vernisajul expoziției ce a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. „Pentru a marca 148 de ani de la nașterea marelui sculptor noi am organizat încă de sâmbătă vernisajul acestei expoziții. Este una dintre cele mai importante expoziții pe care le găzduim. Este o expoziție de artă grafică europeană, cu artiști care au fost contemporani atât cu marele sculptor, iar unii i-au fost și prieteni. Sunt lucrări în original, dar și gravuri și litografii care au fost făcute în celebre ateliere din străinătate după lucrări ale autorilor, cu îngăduința acestora. Unele dintre ele sunt originale, cu semnătura în placă. Avem, de exemplu, un Marino Marini, Salvador Dali, Pablo Picasso sau Henry Moore. Avem expusă o litografie realizată într-un atelier la Paris după un desen de Constantin Brâncuși, el fiind cel care a mers și a dus desenul la atelierul de gravură pentru a se face într-o serie limitată, așa cum se procedează. Toate acestea sunt din colecția particulară a unuia dintre cei mai mari colecționari din România este vorba despre domnul avocat George Șerban. Toată lucrările rămân pe simeze până pe 14 martie”, a declarat directorul muzeului, Denișa Șuță.

La sfârșitul zilei au avut loc alte manifestări, organizate de Primăria Municipiului Târgu Jiu de această dată, menite și ele să marcheze o zi extrem de importantă nu doar pentru Gorj, ci și pentru România. „Cu ocazia împlinirii a 148 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, vă invităm la manifestările culturale pregătite astăzi la Târgu Jiu. Evenimentele debutează la ora 17:00 cu expoziția ,,Looking at the soul” a artistului vizual Costel Dobrițescu, ce va avea loc la Galeria de Artă ,,Constantin Brâncuși”. La Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”, începând cu ora 18:30, puteți vizita expoziția “Brâncuși – Ansamblul Monumental Calea Eroilor”. De la ora 19:00, tot aici are loc spectacolul ,,Și iarăși voi zbura”. Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși” din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu a prezentat duminică o experiență virtuală – ,,Dialog cu Brâncuși” – la sediul Institutului Cultural Român, acolo unde au fost organizate o serie de evenimente culturale dedicate marelui sculptor”, a transmis municipalitatea.

Gelu Ionescu