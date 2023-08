Mormane de haine, încălțăminte și mizerii rămase în bâlciul de la Tismana!

Imagini dezolante au putut fi văzute ieri, în pădurea Șarșori, de la Tismana, la finalul bâlciului organizat aici de Sfânta Maria Mare. Petrecăreții și comercianții au lăsat în urma lor tot ce au putut. Au fost abandonate mormane întregi de haine, încălțăminte, jucării, chiar și farfurii, asta pe lângă grămezile „tradiționale” cu pungi de plastic, PET-uri și cartoane.

O parte din localnici au avut însă motiv de bucurie pentru că dis-de-dimineață au venit în locația respectivă și au început să „recicleze” ce au găsit pe acolo. Oamenii și-au putut lua gratuit tot ce au găsit prin grămezile respective. „Încălțăminte la copii am luat. Două plase pline fără să dau un leu pe ele cred că e ceva benefic. Și mai e o grămadă de marfă pe aci, dar eu am luat cât mi-a trebuit, să vină și alții să își ia”, a spus un domn.

Cei care au ales haine au luat acasă nu plase întregi sau saci, ci portbagaje pline la mașină. Unii au făcut haz de necaz:„Sunt foarte multe haine bune. Nu înțeleg de ce le-au abandonat așa aici, dar pentru noi sunt bune. Cu un pic de detergent, că acum sunt detergenți suficienți, îți poți reface garderoba. Au lăsat aici pantalonii ăștia cu curea cu tot. Eu pentru curea i-am luat că mie cureaua îmi trebuie. Pantalonii îmi vin cam mari, dar poate după ce îi spăl îi dau vreunui vecin, cuiva”, a spus un localnic. Un domn care umpluse o Dacie întreagă cu saci plini cu diverse lucruri strânse de pe câmp a spus că pentru el e un adevărat noroc că a putut să își facă aprovizionarea în felul acesta. „Am mai mulți copii și nu am serviciu. Am amărâta asta de mașină și am trecut pe aici și am văzut ce de lucruri bune sunt lăsate pe câmp. Am găsit și jucării pentru copii, am luat și hăinuțe și încălțăminte.

Dacă nu le-au mai trebuit unora e treaba lor, dar pentru unii ca mine sunt foarte bune. Nu mai are toată lumea bani să cumpere ce îi trebuie, iar dacă aici sunt abandonate, de ce să nu iau și eu?”, a menționat bărbatul. Pe câmp, printre tarabe, se găseau inclusiv cutii întregi cu veselă. Cine a pus mâna pe seturile de farfurii a plecat acasă fericit. „Nu sunt toate seturile complete, probabil s-au mai spart, dar se pot folosi. Important este că sunt fără bani. Le băgăm la spălat și să vedeți ce bine ne prind”, a spus o pensionară care ducea farfuriile la mașina soțului. În forfota aceasta din poiana plină cu marfă pe alese și-au făcut apariția în cursul dimineții și muncitorii care se ocupă cu curățenia în cadrul Primăriei Tismana.

Primarul Narcis Petre Remetea a dat asigurări că în 48 de ore totul va fi „lună”, situația fiind cunoscută autorităților. „După 5 zile de activitate intensă din partea comercianților, fie că au fost terase sau alte mărfuri, rămâne destul de mult gunoi. Dar, ca în fiecare an, ne mobilizăm și până joi seara totul va fi curat. Cetățenii știu ritmul nostru de muncă și știu că în două zile după ce se termină sărbătoarea de pe 15 august noi finalizăm curățenia cu ajutorul echipelor primăriei. Comercianții se scuză pentru ce lasă în urmă prin faptul că ne achită nouă o taxă pentru gunoiul menajer. Le-am oferit zilnic, de 2-3 ori pe zi, în toată această perioadă, saci menajeri din partea Primăriei. ADIS ne-a adus două containere mari în care vom pune toate aceste resturi și care vor fi preluate joi, când va fi finalizată și acțiunea de curățenie”, a menționat edilul.

Gelu Ionescu