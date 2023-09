Momente emoționante: S-a strigat catalogul promoției 1978 a CNTV Târgu-Jiu!

Sâmbătă, 2 septembrie 2023, Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu a fost punctul de întâlnire al ,,veteranilor”.

Absolvenții promoției 1978 s-au reunit pentru a depăna amintiri la aniversarea a 45 de ani de la terminarea liceului. Întâlnirea a fost una emoționantă, participând zeci de absolvenți. Reuniunea a fost organizată de târgujianul Vasile Bardan, și unul dintre colegii săi, ambii absolvenți ai promoției din urmă cu 45 de ani. Din păcate niciunul dintre profesorii care le-au ghidat pașii celor care au terminat CNTV Târgu-Jiu în urmă cu 45 de ani nu au fost prezenți, mulți dintre dascăli fiind trecuți în neființă, iar cei care mai trăiesc sunt prea în vârstă pentru a mai fi putut participa la eveniment. ,,În urmă cu 45 de ani, am fost cinci clase care am absolvit Colegiul Tudor Vladimirescu. Am încercat, de-a lungul timpului, să organizăm această întâlnire o dată la cinci ani. Ne-am bucurat ca de această dată să avem printre noi și colegi care nu au participat la reuniunile trecute. Mai precis, au venit foști colegi stabiliți în prezent în Canada, Franța, dar și din țară, din Timișoara și București, precum și județul Gorj. Toți care am participat ne-am dat întâlnire la sediul unității de învățământ, ne-am spus fiecare numele și am depănat amintiri care au dăinuit în timp. Ulterior, am stat la o masă amicală la un restaurant din Târgu-Jiu, și tragem speranța că mulți dintre cei care am fost prezenți ne vom întâlni și la evenimentele din următorii ani. Totul a fost foarte emoționant”, a declarat Vasile Bardan, unul dintre absolvenți.

Izabella Molnar