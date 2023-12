Mită de la șoferi. Fost șef de post, trimis în judecată

Procurorii din Gorj au dispus trimiterea în judecată a fostului șef de post de la Poliția Peștișani, pentru luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual. Agentul șef de poliție este acuzat că a primit mită de la doi șoferi opriți în trafic.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată a agentului şef de poliţie Ion Luca, pentru săvârșirea a două infracţiuni de luare de mită, două infracţiuni de abuz în serviciu şi două infracţiuni de fals intelectual.

„S-a reţinut că acesta, în calitate de agent şef de poliţie în cadrul I.P.J. Gorj – Postului de Poliţie Peştişani, în datele de 24.08.2020 şi, respectiv, 09.03.2023, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în realizarea unor planuri de control, pe raza comunei Peştişani, judeţul Gorj, cu încălcarea dispoziţiilor legale primare, cu ocazia opririi în trafic pentru control a unor autovehicule, a pretins şi primit sume de bani (500 de lei, respectiv 850 de lei), pentru a-şi încălca atribuţiile de serviciu şi a nu lua măsurile legale”, au transmis procurorii gorjeni.

A falsificat raportul de control

Astfel, în data de 24.08.2020, polițistul nu a reţinut certificatul de înmatriculare al unui autovehicul oprit în trafic pentru control şi nu a dispus sancţionarea contravenţională a conducătorului auto, deşi autovehiculul avea tractat un motocompresor care nu deţinea inspecţie tehnică periodică valabilă.

„Totodată, inculpatul L.I. a întocmit în fals Raportul de control din data de 24.08.2020, omiţând cu ştiinţă să evidenţieze în conținutul acestuia oprirea vehiculelor respective”, arată procurorii.

În primăvara acestui an, polițistul a comis-o din nou, picând în plasa unei investigatoare sub acoperire.

„De asemenea, în data de 09.03.2023, inculpatul L.I. nu a aplicat măsura suspendării permisului de conducere pentru abaterea constatată, respectiv depăşire prin loc interzis, prin trecerea peste linia continuă, ci a întocmit în fals un proces-verbal de contravenţie în care a consemnat, contrar adevărului, că respectivul conducător auto ar fi săvârşit abaterea contravenţională constând în traversarea neregulamentară, în calitate de pieton a DN 67 Peştişani”.

Polițistul a fost reținut în luna mai pentru 24 de ore, după care a fost plasat sub control judiciar.

„Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, au conchis procurorii gorjeni.

I.I.