Misiune facilă pentru CSM Târgu Jiu? ,,Cu suedezele se pune doar problema scorului!”

CSM Târgu Jiu se va califica la pas în grupele Cupei EHF. Pronosticul extrem de optimist vine de la fostul selecționer al României, Gheorghe Tadici. Antrenorul Zalăului crede că diferența mare de valoare dintre Liga Florilor și competiția internă a Suediei își va pune amprenta și pe ,,dubla” dintre gorjence și HK Onnereds. Tadici este de părere că formația noastră nu poate pierde calificarea, mai ales că ambele partide se joacă la Târgu Jiu. Campioanele celor două țări, Savehof și CSM București, s-au duelat în acest sezon în grupele Ligii Campionilor. Meciul din nordul Europei a fost câștigat de echipa lui Adi Vasile la 15 goluri diferență. ,,CSM Târgu Jiu joacă două meciuri cu o echipă din Suedia, care e pe locul trei, în condițiile în care echipa lor campioană, pe teren propriu, putea să piardă la 20 de goluri confruntarea cu CSM București. Suedia are o națională bună, dar sunt prea puține jucătoare, două sau trei, care joacă în campionatul intern, restul joacă prin Norvegia, Danemarca, Germania sau Ungaria. CSM se va califica la pas, se pune problema doar cu cât. Poate câștiga cele două meciuri și la 15 goluri diferență”, a declarat Tadici după jocul din etapa a șaptea, atunci când HC Zalău a fost învinsă în Sala Sporturilor din Târgu Jiu, 28-25. Antrenorul Liviu Andrieș apreciază votul de încredere acordat de Tadici, dar spune că, deocamdată, se va concentra pe meciurile din campionat. ,,Îi mulțumim pentru încredere. Am primit deja ceva meciuri cu echipa respectivă. Nu am vrut să mă uit peste ele pentru că încă nu mă gândesc la meciul respectiv. Pentru mine era foarte important acest joc, știind că meciul cu Zalău este un meci dificil. La meciul acesta m-am gândit, nu m-am gândit deocamdată la cupele europene. Sperăm să fie așa. Ne dorim să fie așa, pentru că ar fi o mare premieră pentru noi să ne calificăm ca echipă nou-promovată în grupele EHF”. Principalul gorjean speră ca Angela Pușcaș să fie aptă pentru ,,dubla” cu nordicele. Ira Zinatullina, în schimb, va juca abia în iarnă: ,,Poate doar Angi va reveni. Să sperăm, pentru că are o problemă la umăr, pe brațul de aruncare. Cam delicată problema. Ira a început antrenamentele, dar nu are rost să riscăm. Cred că va reveni după pauza din noiembrie”. Partidele din Turul 3 al EHF au loc pe 18 și 19 noiembrie 2023, la Târgu Jiu. ,,Vrem să câștigăm, pentru că amândouă meciurile sunt acasă. E normal să continuăm cu victoriile și ne aducem aportul, fiecare”, a declarat interul CSM-ului, Laura Moldovan.

Cătălin Pasăre