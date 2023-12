Minprest: Bonusuri doar pentru șefi! Se anunță greva foamei și greva generală

Problema de la Minprest, societate administrată majoritar de Complexul Energetic Oltenia, este departe de a fi rezolvată. Din cauza reducerilor pe care le-a cerut administrația CEO în carierele miniere, salariații Minprest riscă să muncească pe salariul minim pe economie și chiar să fie concediați. La sfârșitul lunii noiembrie, aceștia au intrat în grevă japoneză, dar situația lor nu s-a îmbunătățit, dimpotrivă. Șefii societății au de gând ,,să taie în carne vie”.

Unitățile miniere de carieră sunt obligate să-și reducă cheltuielile cu 20%, iar asta înseamnă că se vor reduce drastic contractele de servicii pe care compania le încheia cu Minprest. Din această cauză, șefii Minprest vor să taie din veniturile societății și să reducă numărul de personal, în așa fel încât să se încadreze în cerințele șefilor CEO. Liderii sindicali, în speță, președintele Cartel Alfa Gorj, Alin Munteanu, spune că datoria managerului Minprest, Remus Pop Manta, este să încheie contracte de servicii pentru Minprest, și cu alte societăți, nu să aștepte, cu mâna întinsă, contractele cu CEO.

Reducerile de venituri care s-ar impune ar fi doar pentru salariați, fiindcă șefii Minprest, adică directorii și membrii CA, se bucură, în continuare, de indemnizații și bonusuri. Membrii consiliului de administrație au o indemnizație de 1.800 de lei/ședință, plus bonusuri la final de an, adică două indemnizații nete. Directorii Minprest câștigă și ei în jur de aproape 16.000 de lei, lunar, și bonusuri de final de an, dacă se consideră că și-au îndeplinit indicatorii de așa-zisă performanță.

,,Tăiem din orice, tăiem”

Liderul sindical de la Minprest a anunțat că din această săptămână vor începe protestele: ,,Din orice tăiem, mai tăiem, asta înseamnă că se taie din numărul de personal, înseamnă oameni. Vom cere autorizație pentru miting, în Piața Prefecturii, în prima fază, pentru că nu se rezolvă nimic, apoi greva foamei și grevă generală. Să le iasă din cap prostia asta, cu salariul minim pe economie.

Oamenii lucrează prin nămoale, în cariere. Nu suntem de accord cu așa ceva. Nu pot fi de accord cu așa ceva. Salarii mici, bonuri la limita subzistenței. Ce salariu minim pe economie, noi nu lucrăm pe minimum pe economie, să le iasă din cap prostia asta”, a declarat liderul Cosmin Bivolaru. Președintele Cartel Alfa Gorj, Alin Munteanu, spune că filiala sindicală sprijină salariații Minprest în toate acțiunile de protest pe care le vor face: ,,Oamenii trebuie sa aibă serviciu în continuare și salarii cât de cât decente. Dar, încă o dată, fac trimitere și către conducerea de acolo Să pună mâna să facă și ei și alte contracte pe lângă cele cu CEO”, a mai precizat acesta.

M.C.H.