Ministrul Burduja va verifica situația personalului TESA din CE Oltenia ,,care plimbă hârtii”

* Prelungirea contractelor de muncă pentru cei 1.800 de salariați ai CEO va fi justificată în fața Comisiei Europene

* Grupul 5, cel mai modern din țară și chiar din Europa

* Șanse de amânarea termenelor de închidere a capacităților de energie pe cărbune cu până la doi ani

În conferința de presă de ieri, care a avut loc la Prefectura Gorj, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat, pe lângă pregătirile pe care le face pentru renegocierea Planului de Restructurare a CEO, că așteaptă planul de investiții promis în cariere după tragedia de Jilț Sud, dar și că grupul 5 de la Termocentrala Rovinari va fi cel mai modern din țară și de ,,dincolo de România”.

Ministrul Burduja: ,,Am constatat la Cariera Tismana, condițiile de muncă nu sunt ușoare. Am mers apoi la Termocentrala Rovinari, acolo am văzut stadiul lucrărilor la grupul 5.

Va fi cel mai modern din România și dincolo de granițele ei, Ne-am văzut apoi cu liderii de sindicat cărora le-am spus că voi încerca să renegociez Planul de restructurare”.

Recunoaște că nu s-a făcut nimic în Gorj din investițiile promise în locul cărbunelui

Oficialul recunoaște întârzierile mari cu privire la parcurile fotovoltaice și centralele pe gaz care ar fi trebuit să înlocuiască grupurile energetice și careirele aferente închise deja. ,,E o stare de fapt: marile proiecte de investiții care vin la pachet cu decarbonarea sunt în întârziere. Am solicitat sprijin și idei administrației CEO pentru a face argumentarea în fața Comisiei Europene pentru amânarea închiderii unor capacități. Până la jumătatea lunii octombrie să port o discuție oficială la nivelul Comisiei Europene. Până atunci noi trebuie să ne facem foarte bine temele. Așa cum știți, dacă se constată abateri de la Planul de restructurare și ele nu sunt agreate de Comisia Europeană există riscul declarării unui ajutor de stat ilegal, ceea ce înseamnă, practic, punctul final pentru Complexul Energetic Oltenia. Nu vrem să se ajungă acolo pentru că sunt sume foarte mari. Peste un miliard și jumătate de euro. Ajutorul de stat trebuie păstrat în limitele definite de Comisia Europeană. În legătură cu întârzierea investițiilor trebuie să analizăm foarte clar cu managementul CEO ce s-a întâmplat. Deocamdată, a existat o intervenție legislativă care a permis celor 1.800 de angajați să-și continue contractele de muncă. Și acest aspect să facă subiectul discuției cu Comisia pentru că Planul de restructurare implică anumite angajamente pe care compania și le-a luat și ele sunt specifice unor scheme de ajutor de stat”.

Raportările CEO către Comisia Europeană: Nu am semnale că ar fi false

Sebastian Burduja, întrebat despre raportările bianuale pe care le face administrația CEO către Comisia Europeană cu privirfe la planul de restructurare, existând acuzația din partea secretarului de stat din Ministerului Energiei, Constantin Ștefan, colegul său, ministrul a răspuns: ,,Raportările ajung și la minister. Noi n-am identificat vreo informație eronată sau falsă în aceste raportări. Avem în paralel un dialog cu Comisia Europeană care ne întreabă periodic cum stăm cu planul de restructurare și răspunsurile sunt conturate împreună cu managementul companiei. Toate aceste detalii trebuie să fie analizate foarte atent din partea unui grup tehnic de lucru și de aceea am avut această inițativă, să strângem acei oameni pregătiți laolaltă să găsim cele mai bune argumente și cu ele să mergem în fața Comisiei și să putem prezenta aceste lucruri pentru a putea prelungi termenele din Planul de restructurare în care grupurile pe bază de cărbune să fie în operare, să fie asigurate locurile de muncă – lucru important pentru mii de familii și, pe de altă parte, securitatea sistemului energetic național.”

Raportările CEO către Comisia Europeană sunt o procedură aferentă ajutorului de stat, sunt date care țin de modul în care este gestionată compania. Despre acuzațiile secretarului de stat Constantin Ștefan: ,,Cred că sunt afirmații neînțelepte”.

Planul de investiții pe care nu l-au făcut șefii CEO

Ministrul a afirmat că a cerut șefilor CEO planul de investiții pe care ar fi trebuit să-l facă imediat după tragedia de la Jilț Sud: ,,!Am solicitat administrației CEO să-mi spună ce măsuri a luat după ce s-a întâmplat la Jilț Sud”, spune ministrul. În ianuarie, trei oameni au murit și alți 10 au fost răniți în accidentul de muncă de la Jilț Sud, iar Virgil Popescu a cerut atunci un plan de investiții pe care să-l pună pe hârtie șefii CEO. Și nu l-au mai făcut. ,,Când voi primi răspunsul și voi avea totul scris voi face publice aceste informații”.

,,Nu vreau să vorbesc despre concedieri colective”

În privința concedierilor colective: ,,Nu vreau să vorbesc despre această eventualitate. Dar sunt foarte atent la ponderea angajaților care au legătură efectiv cu procesul de producție a energiei versus personalul administrativ. Dacă voi constata că sunt prea mulți oameni care plimbă hârtii, cu siguranță voi face o solicitare companiei prin reprezentanții noștri în Consiliul de Supraveghere. Se fac niște statistici simple cu privire la ponderea personalului administrativ față de cel din producție. Și se pot compara situații...”, a mai spus ministrul.

Mihaela C. Horvath