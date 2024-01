Milionară din Top 300, judecată pentru peste 1.700 de fapte de evaziune fiscală! Dosar de 50 de volume, pe rolul Tribunalului Gorj!

Mihaela Ioana Constantinescu, femeia de afaceri, în vârstă de 68 de ani, care a condus mulți ani imperiul financiar de milioane de euro Remat SA, este judecată de Tribunalul Gorj pentru evaziune fiscală. Afacerista care deține în coproprietate firma de colectare a deșeurilor feroase Remat Gorj SA, a fost trimisă în judecată de procurorii gorjeni, în septembrie 2022, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (peste 1.700 de acte materiale), prejudiciul fiind estimat la peste 300.000 de euro. Mihaela Ioana Constantinescu deținea, în urmă cu zece ani, afaceri care se cifrau la aproape 100 de milioane de euro, la acea vreme, și apărea în revistele de profil care realizau topurile miliardarilor din România, cu o avere estimată la 25 de milioane de euro. Afacerista a intrat, la un moment dat, într-o morișcă financiară a firmelor unor oameni de afaceri de etnie romă din Târgu Jiu și Strehaia, cu toții fiind judecați acum pentru evaziune fiscală.

Femeia de afaceri Mihaela Ioana Constantinescu era, în urmă cu mai bine de un deceniu, în acționariatul companiilor Energrom, Remat Gorj SA şi Remat SA Galaţi, toate având ca domeniu de activitate comerţul cu deşeuri.

Remat Gorj SA a avut, în 2010, spre exemplu, o cifră de afaceri de 23 de milioane de euro, iar în anul următor, Energrom a derulat afaceri de 97,5 milioane de euro și a înregistrat un profit de 2,14 milioane de euro. Potrivit TOP 300 Capital, la acea vreme, Mihaela Constantinescu avea o avere estimată la 24-25 milioane de euro. În 2014 și 2015, în urma controalelor efectuate de ANAF – DGRFP Craiova, care relevau, printre altele, faptul că reprezentanții Remat au derulat tranzacții comerciale succesive și s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, inspectorii fiscali au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. În urma cercetărilor, cel puțin trei dosare au fost clasate, concluzia organelor judiciare fiind aceea că între firme s-au derulat operațiuni comerciale reale. În 2018, în urma unui autodenunț, cel mai probabil al unui afacerist care era cercetat în alte cauze penale, procurorii au deschis un alt dosar penal pe numele Mihaelei Constantinescu, al Remat SA și al altor persoane. Ancheta a durat mai bine de patru ani și, la final, s-au strâns 50 de volume care au fost înaintate instanței odată cu rechizitoriul. În septembrie 2022, actul de inculpare al femeii de afaceri și a altor trei afaceriști, Ion Mihai, Ion Marius Priboi și Nani Mihai, a ajuns pe rolul Tribunalului Gorj, cu toții fiind trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.Trebuie spus că, doar pe camera preliminară dosarul s-a judecat timp de un an, iar în final, Curtea de Apel Craiova a respins contestația împotriva încheierii Tribunalului Gorj care stabilise că a fost sesizat legal, sub aspectul regularităţii rechizitoriului și a administrării probelor în cursul urmăririi penale, iar primul termen de judecată, pe fondul cauzei, a avut loc, marți, 30 ianuarie a.c., după un an și patru luni de la trimiterea în judecată. În ceea ce o privește pe femeia de afaceri Mihaela Constantinescu, procurorii au reținut că, în calitate de administrator de fapt al Remat Gorj SA, ,,cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale a dispus înregistrarea unui număr de 1.631 facturi fiscale ce nu au la bază operațiuni reale, ce aveau ca obiect deșeuri feroase, emise în numele SC Mardenymet Colect SRL, cu scopul denaturării adevăratei proveniențe a mărfurilor aprovizionate și urmărind sustragerea de la reținerea și plata impozitului pe venituri din alte surse, în cotă de 16% calculat la valoarea achizițiilor, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 1.134.269 lei”, după cum se arată în actul de inculpare. Celelalte fapte sunt similar și implică relațiile comerciale ale Remat SA cu Mion Feralment SRL, Edy Colect 2012 SRL și Edy Recyclind 2014 SRL. Este vorba de înregistrarea a 112 facturi fiscale ce nu au la bază operațiuni reale, ce aveau ca obiect deșeuri feroase, prejudiciul fiind de 440.265 lei; În total, prejudiciul produs de femeia de afaceri este estimat la suma de 1.574.534 de lei (315.000 de euro), iar numărul facturilor fiscale ce nu au la bază operațiuni reale este de 1.743.

Claudiu Matei