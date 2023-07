Mii de oameni la Nedeia de Sfântul Ilie de la Polovragi!

Bâlciul anual organizat la Polovragi de Sfântul Ilie rămâne în continuare cea mai mare nedeie organizată în Oltenia cu această ocazie. Mii de oameni au venit aici din diverse zone ale țării, profitând atât de vremea frumoasă, cât și de faptul că, fiind sărbătoare religioasă, nu au lucrat în gospodării și atunci au plecat la plimbare, nedeia de aici fiind destinația perfectă pentru mulți dintre ei.

Ziua a început la Polovragi cu o paradă a cailor și a portului popular, în paradă fiind prezenți inclusiv oaspeți din Bulgaria. De pe margine, mulțimea a urmărit cu interes, asta în timp ce pe partea cealaltă a străzii, pe scările primăriei, au stat oficialitățile, politicieni locali și județeni de la toate partidele. „Din Bengești Ciocadia am venit pentru că îmi place. Am fost și în alți ani și știu că e frumos, dar acum mi s-a părut și mai reușită parada. Cei care au organizat merită felicitări, ca să mai facă și anul viitor”, a spus cineva din mulțime. Și în bâlci au venit oameni din diverse zone ale Olteniei, toți fiind entuziasmați de numărul mare de participanți. „De la Băbeni vin pentru că am foarte mulți prieteni în această zonă și pe care vreau să îi și salut cu această ocazie. Îmi plac obiceiurile și tradițiile noastre și am venit pentru că știu că e multă lume aici de Sfântul Ilie. Îmi pare foarte bine că se reînnoadă tradițiile noastre strămoșești, de oieri și de ocupația de bază a acestor ținuturi, Jina, Băbeni, partea asta a Corbilor, cum ar fi Polovragiul, Polovragiul fiind într-adevăr un fief al tradiției oieritului. Aici e cea mai mare nedeie din Oltenia. E una dintre cele mai mari din țară și cei care au organizat merită felicitări, la fel ca și cei care se ocupă cu oieritul aici și ne oferă produse de calitate”, a spus un alt vizitator din târg. Oamenii au avut la dispoziție sute de tarabe, de la mici și bere, până la tocan de oaie, haine noi sau second-hand, totul putând fi găsit aici.

Primarul Gheorghe Epure spune că interesul comercianților pentru a fi prezenți în târg a fost atât de mare că în mai puțin de trei ore s-au epuizat toate spațiile pe care le putea oferi acestora spre închiriere. „Am împărțit peste 900 de locuri, de spații, plus partea de second hand, dar nu pot să spun un număr precis al celor prezenți pentru că sunt comercianți care au 3 – 4 spații, chiar și zece sau doar un spațiu, dar 2023 e un an în care spațiile s-au vândut în 2 ore și jumătate, interesul fiind maxim”, a menționat edilul. Oamenii au stat la mese și au ciocnit pentru sărbătoriții zilei, deși cei cu numele de Ilie nu sunt prea mulți. La nivel național circa 120.000 de români mai poartă acest nume, iar în bâlciul de la Polovragi puțini dintre ei au fost aici.

Unul dintre sărbătoriți a fost Ilie Caralicea, un pensionar de 76 de ani din localitate, extrem de activ și membru în ansamblul folcloric al comunei. „Nu mai sunt mulți de Ilie. Vă spun că, din păcate, chiar azi un Ilie al unui coleg din ansamblu a fost călcat de mașină și a murit. Ne împuținăm de la an la an. Eu tocmai am făcut 76 și merg pe 77 de ani. Am un sentiment frumos legat de ziua asta pentru că asta înseamnă că a mai trecut un an și am mai prins o sărbătoare. Sper să prind 100, așa cum avem pe cineva de aici din comună. Azi dau și de băut la prietenii mei din formație, ne bucurăm cu toții”, a spus sărbătoritul zilei. În zonă au fost mobilizate efective mărite de polițiști și jandarmi pentru asigurarea liniștii și ordinii publice, precum și a fluenței traficului rutier, nefiind probleme semnalate. Numărul mare de mașini cu care oamenii au venit i-au făcut pe unii localnici să ofere spații de parcare pe terenurile lor. Totul contra unor chitanțe fiscale, banii ajungând și la autoritățile locale, bugetul comunei având doar de câștigat de pe urma acestei nedei.

Gelu Ionescu