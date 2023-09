Medicul Soare pozează în ,,erou” și a mutat atenția de pe greșeala chirurgului Barbu pe condițiile din spital și pe linia de gardă

Cazul femeii care a fost spitalizată, timp de patru zile, în Secția Chirurgie II a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu, dar medicii n-au văzut că e însărcinată, s-a rezolvat: comisiile și instituțiile care s-au autosesizat, încă aprofundează speța. Comentariile din lumea medicală, după ce s-a aflat că femeia a fost operată de către medicul Barbu, de eventrație ștrangulată și s-a trezit mamă din anestezie, s-au stins și ele, așa că atenția a fost mutată de către medicul Claudiu Soare, șeful Secției Chirurgie II, de pe această ,,eroare”, cum a fost catalogată de specialiști, pe condițiile din spital și pe faptul că unitatea medicală riscă să nu mai poată asigura linie de gardă pe specializarea chirurgie. Soare pozează în ,,eroul” care a devoalat condițiile improprii în care-și desfășoară activitatea, în contextul în care spitalul se află în reabilitare, și a renunțat complet la gărzi, adică a pierdut 6.200 de lei, lunar, din salariul de 22.300 de lei, pe care-l încasează de la spital, potrivit declarației de avere din anul precedent. L-au urmat orbește ceilalți patru medici de la Chirurgie II, printre care și ,,savantul” Barbu, care nu mai fac decât gărzile obligatorii.

Capul lui Vienescu vrem!

Cam așa a spus medicul Claudiu Soare când a anunțat că el, împreună cu cei patru medici din secția spitalului pe care o conduce, renunță la gărzi. ,,…vă înștiințăm că din luna septembrie vom efectuata doar garda obligatorie iar Dr. Soare Claudiu Gabriel iese complet din gărzi conform legislației în vigoare”, au comunicat managerului SJU Târgu-Jiu medicii de la Chirurgie II, prin intermediul unei adrese agramate, pe care și-au pus parafele, din care am citat întocmai. La finalul conferinței de presă, organizată ad-hoc chiar în Secția Chirurgie II, Soare a completat: ,,Dacă pleacă Vienescu, mă întorc eu!”. Conferința de presă a fost organizată în spital, vineri, 25 august, la orele 14,00, adică în timpul programului. Medicul Claudiu Soare și-a petrecut ultima oră din programul de lucru în fața camerelor de luat vederi, iar medicii Valentin Neagu și Sorin Stăniloiu și-au început orele de gardă în direct, în conferință de presă. De altfel, timp de o oră, cât a durat ,,serbarea” chirurgilor, pe Secția Chirurgie II nu a fost niciun medic la dispoziția pacienților.

Pe 1 septembrie…

… Soare a jubilat la gândul că, fără el, spitalul nu funcționează. ,,Este 1 septembrie. Dacă SJU ar respecta legea, ar fi avut graficul de gărzi întocmit și publicat pe site spre informarea corectă a cetățenilor. Dar nu se întâmplă așa pentru ca la noi la spital nu se respectă mai nimic. Am fost acuzați de către conducere că ne dorim blocarea activității în spital. FALS. Am spus că nu mai dorim să ne asumăm să lucrăm în condiții incorecte și că vom continua activitatea de urgență chiar din ziua în care Spitalul împreună cu Consiliu Județean își asumă în scris aceste condiții de muncă de care noi nu suntem răspunzători”, a scris medicul pe Facebook. SJU Târgu-Jiu are, la această dată, asigurată garda în specialitatea chirurgie generală până pe 7 septembrie, inclusiv. Potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Târgu-Jiu, Mihaela Țicleanu, ,,luni vor fi reluate discuțiile cu medici din specialitatea chirurgie generală pentru completarea graficului de gardă pe luna septembrie”. Practic, medicul Claudiu Soare și ceilalți medici din subordinea sa chiar au dorit blocarea activității spitalului, în condițiile în care nu se putea asigura linia de gardă la chirurgie, fără să se gândească la pacienți și la faptul că poate fi pusă în pericol viața unor oameni, care nu-și programează să se îmbolnăvească în funcție de graficul de gărzi, ci doar la orgoliile personale. Mai mult, în aceeași postare, medicul Soare acuză că: ,,Se fac presiuni pe colegii de la secția cealaltă să facă restul de gărzi neacoperite, fără să li se spună colegilor că nu este admis să depășească 160 de ore de gardă pe lună”.

Apropo, Secția Chirurgie I a SJU Târgu-Jiu este condusă de medicul Vasile Băleanu, iar chirurgii de acolo lucrează în aceleași condiții pe care le clamează medicul Soare, însă nu s-au plâns public de faptul că nu-și mai asumă responsabilitatea actului medical. În acest context, conducerea SJU Târgu-Jiu a cerut sprijin și altor spitale pentru a completa graficul de gărzi în specialitatea chirurgie generală, până la finalul lunii septembrie. La finalul săptămânii, medicul a reclamat, din nou, condițiile din spital, mai exact, ,,lipsa permanentă a apei calde și foarte frecvent a apei reci (de cele mai multe ori fără presiune)”. Conducerea SJU Târgu-Jiu a făcut, duminică, o vizită în secțiile spitalului de pe strada Tudor Vladimirescu și, prin intermediul unui comunicat de presă, a contrazis informațiile furnizate de medicul Claudiu Soare. ,,Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, alături de directorul medical, directorul de îngrijiri și directorul tehnic au fost, astăzi, în secțiile din locația situată pe strada Tudor Vladimirescu (secțiile Medicină Internă 2, Ortopedie-Traumatologie, Urologie, Chirurgie 1 și Chirurgie 2, sălile de operații Chirurgie 2). După aceste verificări, s-a constat că este apă caldă în toate secțiile, fapt confirmat și de personalul medical”, a comunicat SJU Târgu-Jiu.

Claudiu Matei