Magistrații au ,,scuturat-o” pe Simona Mărgăian de 5 ani de libertate și de aproape 700.000 de euro. Procesul va continua la Craiova

Începutul acestei săptămâni nu i-a adus o veste tocmai bună frumoasei gorjence Simona Mărgăian (actualmente Filip), cunoscută opiniei publice după ce, prin apelarea la diverse tertipuri, l-a înșelat pe italianul Francesco Thiella cu aproximativ 800.000 de euro, în perioada mai 2015-septembrie 2017.

Tribunalul Gorj a emis luni, 20 noiembrie, o primă sentință în procesul „telenovelistic” în care tânăra gorjeancă Simona Mărgăian a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune. După un proces care s-a întins pe o durată de circa doi ani și jumătate, și în care Simona Mărgăian (actualmente Filip) este acuzată că a înșelat un cetăţean italian deposedându-l de aproximativ 780.000 de euro, magistrații Tribunalului Gorj au condamnat-o, în cursul zilei de luni, la o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu executare. De asemenea, femeia, în vârstă de 36 de ani, trebuie să îi achite lui Francesco Thiella daune materiale de aproximativ 700.000 de euro, precum și alți 10.000 de euro ca daune morale.

Totodată, Simona Mărgăian trebuie să plătească și cheltuieli de judecată de 25.000 de lei, sumă în care sunt incluse şi cheltuielile judiciare efectuate la urmărirea penală. Sentința nu este definitivă, inculpata având drept de apel.

I-a promis că îi devine soție…

Amintim faptul că, de-a lungul ultimilor ani, cotidianul ”Gorjeanul” a relatat pe larg povestea dintre femeia originară din comuna Scoarța și septuagenarul italian. Pentru că spera să o ia de nevastă, în perioada mai 2015-septembrie 2017, Francesco Thiella i-a virat constant în conturi tinerei aproximativ 780.000 de euro, bani pe care aceasta i-a investit și i-a cheltuit în scopuri personale, ulterior părăsindu-l. În 2018, italianul a venit în România să își caute dreptatea pe căi legale, și iată că, abia acum, o primă decizie favorabilă a venit din partea instanței din Gorj.

Sechestrul se păstrează

De asemenea, prin sentința pronunțată la începutul acestei săptămâni, instanța a decis menținerea sechestrului atât pe bunurile deținute personal de Simona Mărgăian, cât pe cele ale membrilor familiei sale care au ajutat-o la escrocheriile prin care l-a deposedat pe septuagenarul italian de sume impresionante de bani: ”(…) menține măsura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate în proprietatea inculpatei Mărgăian (actualmente Filip) Simona Daniela, după cum urmează: clădire cu pereţi din cărămidă arsă piatră naturală sau alte materiale fără cadre de beton armat, construită la data de 03.08.2011, având o valoare impozabilă de 83.253 lei cu suprafaţa de 130,40 mp, cotă parte 100%, situată în com. Scoarţa, sat Lintea, nr. 39 B, jud Gorj; teren intravilan zona A, teren cu construcţii cu suprafaţa de 1000 mp având valoare impozabilă de 63 lei, cotă parte 100%, situat în com. Scoarţa, sat Lintea; teren intravilan zona A arabil, cu suprafaţa de 1056 mp având valoare impozabilă de 3 lei cotă parte 100%, situat în com. Scoarţa, sat Lintea (ce fac obiectul măsurii instituite prin ordonanţa nr. 356/P/2018 din 14.01.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj); apartament situat în Bucureşti, Sectorul 2, str. Carol I, nr. 70, ap 25, cu număr cadastral 228200-C1-U2; apartament situat în loc. Năvodari, str. Mamaia Nord, nr. 30, lot 1/2/1, mansardă, ap, 18, jud Constanţa, în suprafaţă de 60,69 mp cu număr cadastral 113708-C9-U18; teren situat în loc. Năvodari, str. Mamaia Nord, nr. 30, lot 1/2/1, jud Constanţa, în suprafaţă de 715 mp cu număr cadastral 113708 (ce fac obiectul măsurii instituite prin ordonanţa nr. 356/P/2018 din 12.02.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj), până la concurența sumei de 675.923 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune materiale și a valorii dobânzii legale penalizatoare, care se va calcula începând cu data epuizării infracțiunii de înșelăciune (28.09.2017) și până la data efectuării plății, precum și până la concurența sumei de 10.000 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune morale. (…) menține măsura asigurătorie a popririi instituită asupra tuturor sumelor actuale şi viitoare deţinute în conturile deschise la Banca Transilvania SA, Banca Comercială Romană SA, Banca Cooperatistă Jiul Tg. Jiu, BRD Groupe Societe Generale SA, I.N.G Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti şi Banca Comerciala Intesa San Paolo România SA de către inculpata Mărgăian Simona Daniela. (…) menține măsura asigurătorie a sechestrului asupra apartamentului cumpărat pe numele Tiriplică Cornelia în Complexul Cosmopolis, str. Europa, nr. 8, bl. M 2, ap. 408, comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov (ce face obiectul măsurii dispusă prin ordonanţa nr. 356/P/2018 din 23.01.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj). (…) menține măsura asigurătorie a sechestrului asupra autoturismului marca Mercedes Benz S-350, (…) respectiv asupra autoturismului marca Mercedes Benz ML250, (…) ambele înmatriculate pe numele martrorului Mărgăian Ion”.

Rămâne de văzut dacă sentința emisă de magistrații gorjeni va rămâne la fel și în urma apelului, care, cu siguranță, va fi făcut de inculpata Simona Mărgăian.

Izabella Molnar