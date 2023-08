LNBM: Baschetbaliștii gorjeni debutează la București

CSM Târgu Jiu va începe noua stagiune din Liga Națională, în deplasare, pe 23 septembrie 2023. Gorjenii au meci pe terenul echipei Dinamo București. Primul joc acasă este programat abia în etapa a treia, pe 11 octombrie, cu CSM Galați. Trupa lui Kresimir Basic face parte din Conferința A, alături de U-BT Cluj-Napoca, Rapid București, CSO Voluntari, SCM Timișoara, Dinamo București, CSM Galați, Laguna București și Corona Brașov. În prima fază a LNBM, ediția 2023-2024, se joacă în fiecare conferință în sistem tur-retur, rezultând 16 jocuri pe parcursul a 18 etape. Primele 5 clasate din fiecare conferință vor alcătui Grupa 1-10, în timp ce ultimele 4 clasate din fiecare conferință vor alcătui Grupa 11-18. În noul sezon va fi obligatoriu ca doi jucători români să fie în permanență pe teren.

Programul turului din prima fază:

Etapa 1 (23 septembrie):

Dinamo București vs. CSM Târgu Jiu

Etapa 2 (30 septembrie):

CSM Târgu Jiu stă

Etapa 3 (11 octombrie):

CSM Târgu Jiu vs. CSM Galați

Etapa 4 (14 octombrie):

ABC Laguna București vs. CSM Târgu Jiu

Etapa 5 (21 octombrie):

CSM Târgu Jiu vs. CSM Corona Brașov

Etapa 6 (28 octombrie):

U-BT Cluj-Napoca vs. CSM Târgu Jiu

Etapa 7 (4 noiembrie):

CSM Târgu Jiu vs. CS Rapid București

Etapa 8 (11 noiembrie):

CSO Voluntari vs. CSM Târgu Jiu

Etapa 9 (18 noiembrie):

CSM Târgu Jiu vs. SCM Timișoara

Returul începe pe 25 noiembrie. CSM Târgu Jiu se va reuni pe data de 7 august.

Cătălin Pasăre