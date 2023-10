Lider de sindicat, în proces cu CNSAS pentru a demonstra că nu a fost colaborator al Securității. În instanță a recunoscut că a semnat angajament!

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a inițiat, în luna iunie a anului trecut, o acţiune pentru constatarea calităţii de colaborator al Securităţii a lui Constantin Crețan, cunoscutul lider sindical gorjean, președintele Federației Naționale a Muncii. Crețan spune că, înainte de 1989, pe când era electrician în minerit, avea printre atribuțiunile de serviciu verificarea sistemelor de siguranță la marile excavatoare, iar verificările erau făcute împreună cu ofițerul de la Securitate. Liderul sindical susține că nu a avut angajament semnat cu fostul serviciu de represiune comunist și a avut câștig de cauză în instanță. CNSAS a depus la dosar mai multe note informative semnate de Crețan cu numele conspirativ convenit cu ofițerul de securitate.

,,Au vrut să mă șifoneze”

Liderul FNM, Constantin Crețan, a fost verificat de CNSAS din postura de candidat la funcția de deputat în Parlamentul României, fiind pe listele unui partid la alegerile din 2020. Pe baza unor documente din dosarul aflat la CNSAS, anul trecut, a fost inițiată la Curtea de Apel București o acțiune prin care instanța să constate calitatea de colaborator al Securității a lui Crețan. În luna aprilie a acestui an, judecătorii de la Curtea de Apel București au decis respingerea acțiunii promovată de CNSAS ca fiind nefondată. Constantin Crețan a declarat pentru jurnaliștii Gorjeanul că, înainte de 1989, era electrician în carieră și semna, împreună cu ofițerul de la Securitate, procesele-verbale, în urma verificărilor sistemelor de siguranță de la marile excavatoare. ,,Eram electrician pe excavatoare, la cariera Tismana I, nu am avut angajament la Securitate. Semnam cu ofițerul respectiv verificările la utilaje pe sistemele de siguranță. După un incident, care a avut loc la Mătăsari, când s-a dărâmat un utilaj și doi șefi au ajuns la pușcărie, s-a implementat chestia asta: securistul de întreprindere verifica, împreună cu cineva, pe parte tehnică, lunar, sistemele de siguranță. Se poate spune că am colaborat cu securistul pe întreprindere, un inginer Matei, fost coleg de serviciu care, între timp, se angajase la Securitate și fusese repartizat pe parte minieră. Am vrut să-l aduc martor pe directorul care m-a numit prin dispoziție, dar n-a mai fost nevoie. Era obligație de serviciu. N-am fost eu cel mai mare specialist, dar mi-am făcut datoria. Acum au vrut să mă șifoneze. Am fost, oarecum, jenat. Am primit hotărârea prin care am câștigat și era normal să fie așa”, a afirmat liderul sindical.

Angajament și note informative

CNSAS a precizat în acțiunea depusă în instanța că, ”Conform notei de constatare nr. Dl/1/803/10.05.2021, dnul. … a fost recrutat de către fosta Securitate „pentru a realiza încadrarea informativă a elementelor din baza de lucru şi a preveni stările de pericol ce au loc pe linia întreţinerii, reparării şi exploatării utilajelor şi instalaţiilor, cât şi a cunoaşte modul cum se respectă disciplina, normele de tehnica securităţii muncii şi starea de spirit ce ar putea genera acte antisociale.” (dosar nr. R 250962, vol. 1, f. 14-15)”, se arată în cererea adresată instanței. Mai mult, CNSAS a precizat că, în perioada colaborării cu fosta Securitate (1984-1989), Crețan a fost titular al dosarului nr. R 250962 (FR11500/GJ) – și a întocmit şi semnat olograf, indescifrabil un angajament datat 31.08.1984 (dosar nr. R 250962 voi. 1, f. 13), prin care i-a fost atribuit și un nume conspirativ. CNSAS a depus și note informative semnate de Crețan cu numele conspirativ. „Sursa informează că numitul P. N., sudor în cariera … I (Tismana I – n.r.), pe fondul unor nemulţumiri legate de încadrarea sa, a refuzat să mai exercite meseria sa de bază, cerând să lucreze ca topograf sau electrician. Nu-i convine programul de lucru, motivând că se scoală prea de dimineaţă şi că lucrează uneori 12 ore. A făcut afirmaţia că: . Datorită incompetenţei sale profesionale, sus-numitul nu a putut ocupa funcţia de maistru, deşi are şcoală şi diplomă în acest sens. Citeşte din diferite publicaţii şi este predabil (sic!) să facă afirmaţii negative referitoare la condiţiile de viaţă şi sociale din ţara noastră.” (dosar nr. l859501, f. 2);

O altă notă informativă arată nemulțumirile minerilor legate de lipsa alimentelor și calitatea proastă a acestora.

,,Un alt caz, tov. N. G. /…/la o aglomeraţie la pâine la alimentare din cadrul sectorului … I, făcea afirmaţia următoare: < A dracului de politică nenorocită, am ajuns fraţilor rău într-o epocă de aur. Am ajuns să facem foamea şi să ne omorâm pentru nişte pâine care n-o mănâncă nici câinii>. Iar după ieşirea din rând, făcând o altă afirmaţie către lăcătuşul B. /…/. Sursa, de asemenea, mai informează că mai persistă o serie de nemulţumiri ale personalului muncitor din cariera … I, din cauza punctului alimentar de la această carieră. De multe ori nu se găsesc alimente pentru pachet şi pâine din cauză că gestionarul de la acest magazin vinde conservele de carne chinezească, carne de porc /…/ la preţ de speculă şi nu scoate aceste elemente de bază nici la vânzare, ţinând stocate în magazii toate aceste elemente pentru clienţii lui de la care încasează sume fabuloase, pe care şi le însuşeşte pentru buzunarul propriu. De multe ori, oamenii muncii rămân fără pâine întrucât gestionarul are program de la 7-10, 13,30-15 programul de lucru neconcordând cu acest program, persoanele mergând în carieră de la orele 6,40 şi revenind la orele 15,30, apărând o serie de nemulţumiri ale personalului muncitor. În unele şedinţe, conducerea sectorului a fost informată, dar nu s-au luat măsuri.” (dosar nr. 1859501, f. 3-3v)”.

În fața instanței, Constantin Crețan nu a contestat colaborarea sa cu organele de securitate. ,,La fila 44 dosar instanţă este angajamentul acestuia de colaborare (din 31.08.1984)”.

CNSAS a contestat decizia Curții de Apel București, iar recursul se judecă, anul viitor, la jumătatea lunii martie, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Claudiu Matei