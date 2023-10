La pușcărie, după ce și-a snopit iubita în bătaie!

Un gorjean se află deja în spatele gratiilor și are toate șansele să mai rămână acolo o perioadă bună, după ce, primăvara aceasta, și-a snopit în bătaie femeia cu care își împărțea viața și cu care are și un copil minor. Cei doi au trăit o perioadă în străinătate și, acolo, au încercat să își întemeieze o familie. Au revenit, însă, acasă și au stat – când la Rovinari, când la Turceni, având și o fetiță de sub doi ani.

În luna mai, certurile dintre ei au culminat cu o agresiune fizică violentă împotriva femeii, bărbatul nefiind domolit, nici măcar de mama sa. Aceasta a încercat de câteva ori să îl potolească, dar el a continuat să-și lovească iubita cu pumnii și picioarele. Inițial, femeia nu a vrut să meargă la spital, dar, din cauza durerilor, a cerut ajutorul cadrelor medicale. Aici a început să fie vizitată, din nou, de partenerul său și certurile s-au reluat, culminând cu o nouă agresiune produsă chiar în salonul în care victima era internată. „Contrar susținerilor inculpatului din cursul urmăririi penale, conform cărora afecțiunea persoanei vătămate s-a datorat unei sărituri a fetiței cu fundul pe abdomenul mamei, din cuprinsul raportului de expertiză medico-legală nr. 947/05.06.2023 (f. 45), rezultă că persoana vătămată prezenta leziuni traumatice, care s-ar fi putut produce prin lovire cu corp dur. Astfel, din cuprinsul aceluiași raport de expertiză medico-legală, rezultă că data probabilă a producerii leziunilor este 12.05.2023, acestea necesitând circa 35-40 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, iar în lipsa tratamentului medico-chirurgical aplicat de urgență, putând produce decesul persoanei vătămate. Victima a rămas internată în spital până pe data de 05.06.2023, astfel cum rezultă din biletul de externare din data de 05.06.2023, povestind cele întâmplate fratelui său și soției acestuia.

În perioada internării, între persoana vătămată și inculpat au existat conflicte verbale, acestea izbucnind din diverse motive, atât telefonic, cât și cu ocazia vizitelor acestuia la spital, amenințând-o în mod repetat că o va lăsa fără fată, dacă se va despărți de el. Amenințările adresate persoanei vătămate sunt confirmate de declarațiile martorei (…), precum și ale procesului-verbal de redare a unor înregistrări vocale pe care inculpatul le-a transmis persoanei vătămate prin intermediul aplicației WhatsApp. Potrivit declarației acesteia, în timp ce se deplasau către spital, pentru a o vizita pe persoana vătămată, inculpatul discuta cu aceasta la telefon, acuzând-o de infidelitate și spunându-i că nu îi va mai permite să-și vadă fata. În aceeași perioadă, respectiv a internării, persoana vătămată a fost agresată fizic de către inculpat, în momentul în care aceștia erau singuri în salon, ca urmare a unor discuții legate de bani, strângând-o cu mâinile de gât. Agresiunea fizică petrecută în spital, așa cum cum rezultă din declarația persoanei vătămate, reiese și din declarațiile martorilor (…) care se coroborează. Astfel, din cuprinsul declarației martorei (…) rezultă că, în data de 15.05.2023, în timp ce se afla în vizită la spitalul unde persoana vătămată a fost operată, martora a observat că aceasta prezenta urme de violență în zona gâtului. Fiind întrebată de modalitatea producerii acestora, persoana vătămată i-a relatat faptul că, atunci când era singură în salonul de spital cu inculpatul, acesta din urmă a strâns-o de gât”, se arată în documentele de la instanță. În fața judecătorului de caz, Iulian Cezar Văduva și-a recunoscut vinovăția, pedeapsa pe care a primit-o fiind însă una cu executare, faptele sale fiind considerate grave.

„Condamnă pe inculpatul V I C în prezent în Penitenciarul Craiova, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, în regim de detenţie.

În baza art. 72 alin. (1) C.pen., deduce din perioada pedepsei perioada reţinerii şi a arestării preventive de la data de 05.06.2023, ora 23:30, la zi. În baza art. 399 alin. (1) C.proc.pen., menţine măsura arestării preventive luate faţă de inculpat, prin încheierea nr. 27/06.06.2023, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi în dosarul nr. 8509/318/2023 al Judecătoriei Târgu Jiu, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 19/06.06.2023. (…) Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, prin reprezentant Vienescu Dumitru, şi obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 15.350,37 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea şi tratamentul persoanei vătămate, în perioada 15.05.2023-05.06.2023, precum și dobânda legală penalizatoare începând cu data producerii prejudiciului, respectiv 12.05.2023 şi până la data plăţii efective”, a decis instanța, care l-a mai obligat pe inculpat să achite 900 de lei cheltuieli judiciare către stat. Sentința nu este deocamdată definitivă.

Gelu Ionescu