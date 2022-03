Junioarele 3 au trecut un prim test

Echipa de handbal feminin a junioarelor 3 de la CSM Târgu Jiu a debutat cu dreptul în Grupa 3 Speranţă. Elevele lui Radu Costel au trecut, pe teren propriu, de CSS Viitorul Cluj, scor 36-29. Mai mult, gorjencele şi-au adjudecat toate cele trei reprize (13-9, 12-10, 11-10) şi au obţinut toate punctele puse în joc. Alesia Cismaşu şi Raluca Chiriac au fost cele mai bune marcatoare din tabăra noastră, ambele cu câte 13 goluri marcate. „Am simţit emoțiile fetelor, am simţit şi determinarea lor, fiindcă în aceste jocuri scopul este unul singur, victoria. Nu mai putem lăsa garda jos, având toţi adversarii apropiaţi ca valoare. Ne-am îndeplinit obiectivul acestei dispute, însa nu mă pot declara întru totul mulţumit de evoluţie. Au fost momente în care ne-am pierdut busola şi am revenit cu ceva dificultate pe drumul bun. Au fost momente când tabela ne era clar favorabilă, însă lipsa de concentrare în faza de finalizare ne-a obligat la alte sacrificii în defensivă. Ultima, dintre cele trei reprize, a fost si cea mai disputată. Şi-a pus amprenta din plin, cel puţin la echipa mea, oboseala, fiindcă am păstrat pe teren cam aceeaşi formulă. Am vrut să câştigăm toate reprizele, pentru că paşii greşiti nu mai sunt permişi. Încă o data vreau să evidenţiez aportul Alesiei şi al Ralucăi, dar şi curajul celor mai mici din echipă, Ana Bîrlete şi Cleopatra Pîslaru”, a declarat antrenorul gorjean.

CSM Târgu Jiu: Ana Maria Bîrlete 3g, Raluca Chiriac 13g, Cleopatra Pîslaru 1g, Alesia Cismaşu 13g, Anisia Bălăşin, Vanesa Podăriţa, Patrizia Ştefu, Alina Burlan 2g, Alexandra Popescu 1g, Cătălina Ungureanu, Maria Cîrciumariu, Andreea Mindoiu, Beatrice Popescu 3g. Antrenor Radu Costel.

Cătălin Pasăre