Jucători apți, prestație foarte bună. CSM nu a avut emoții cu Dinamo

CSM Târgu Jiu nu i-a dat nicio șansă lui Dinamo în prima etapă din returul sezonului regulat. Gorjenii au trecut fără probleme de formația din capitală, scor 79-59, într-un meci disputat sâmbătă seara în Sala Sporturilor. Gazdele, conduse de un Dimitrius Underwood în formă excepțională, au câștigat trei din cele patru sferturi: 26-16, 21-16, 15-18, 17-9. Octavian Popa Calotă, Camil Berculescu și Andrei Bărăgan au revenit pe propriul parchet după ce au pierdut mai multe etape din cauza accidentărilor. De asemenea, pentru alb-albaștri a debutat și Cameron Ayodeji Oluyitan, care a bifat peste 12 minute pe parchet, 9 puncte și 2 recuperări. Revenind la Underwood, americanul a fost lider la puncte, recuperări și pase decisive și a terminat partida în double-double, cu 25 de puncte, 12 recuperări și 6 assisturi. Noam Weinberg și Jalen Dupree au reușit, ambii, câte 12 puncte, iar Octavian Popa Calotă 10. ,,Ne-am simțit foarte bine astăzi, cu toții. Am conștientizat că este unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, am făcut o apărare foarte bună, iar recuperările au fost cheia acestui meci. Au încercat să revină în a doua repriză, dar am rămas concentrați și am controlat ritmului meciului. A contat foarte mult că au revenit jucătorii accidentați. Popa-Calotă a contribuit foarte mult, la fel Berculescu și Bărăgan, acest lucru ne-a ajutat să obținem succesul. Putem să legăm victoriile, chiar dacă toate meciurile sunt grele. Trebuie să jucăm la aceeași intensitate. Astăzi am câștigat la 20 de puncte, dar diferența nu s-a simțit pe teren”, a declarat MVP-ul partidei, Dimitrius Underwood. Deși nu s-a plâns, antrenorul Kresimir Basic a avut viață grea din cauza accidentărilor. Principalul a apreciat evoluția jucătorilor autohtoni, de la care vrea constanță în următoarele partide. Gazdele au făcut un meci foarte bun din punct de vedere defensiv, lucru subliniat și de croat.

,,Felicit întreaga echipă pentru munca depusă, în special în partea de apărare. Este cel mai bun meci al nostru din punct de vedere defensiv. Jucătorii români astăzi au avut o evoluție constantă, foarte bună. Am spus că jucătorii străini pot să marcheze, dar este nevoie de aportul tuturor pentru a câștiga astfel de meciuri importante. Odată cu revenirea tuturor, am putut avea o coeziune mai bună și la antrenamente, să cream o unitate. La meci, s-a văzut acest lucru, pentru că dispunem de o rotație mai lungă și fiecare își ia rolul în serios. Noam Weinberg a făcut un meci foarte bun astăzi, a deschis terenul cu acele aruncări de trei puncte. Ne bucurăm pentru el și sperăm să se mențină pe o linie ascendentă, pentru că este un jucător cu potențial. Ar fi bine să menținem acest ritm pe o perioadă cât mai lungă, însă suntem conștienți de faptul că peste două săptămâni urmează un alt tip de meci, în deplasare, împotriva unei echipe bune. Este clar că trebuie să fim la o intensitate mare, pe parcursul întregului meci”, a spus Basic.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan 4p, Dimitrius Underwood 25p, Alexandru Berca, Noam Weinberg 12p, Octavian Popa Calotă 10p, Ethan Wright 6p, Camil Berculescu, Cameron Ayodeji Oluyitan 9p, Jalen Dupree 12p, Adrian Vaida, Arsenije Vuckovic 1p, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Pentru CSM Târgu Jiu urmează o deplasare la Galați. Gorjenii au și restanțe. Până acum, au bifat trei victorii și cinci înfrângeri.

Cătălin Pasăre