Invențiile elevilor de la trei cluburi de științe din Gorj, prezentate la un târg național de profil din București

Sâmbătă, 9 decembrie 2023, între orele 11:00 și 15:00, are loc Târgul Național de Știință CODE Kids 2023 la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București. 30 de copii reprezentanți ai celor 15 echipe CODE Kids din toată țara care s-au calificat la Târgurile Regionale vor veni să-și prezinte proiectele de robotică lucrate în cadrul bibliotecilor pentru rezolvarea problemelor comunitare și se vor întrece într-o competiție a celor mai frumoase proiecte tech.

La Târgul de Științe din acest weekend de la București vor participa reprezentanții cluburilor CODE Kids din trei localități din Gorj, respectiv Țicleni, Vladimir și Turceni, echipe care s-au calificat la Târgul Regional de Știință CODE Kids Târgu Jiu 2023. Alături de cluburile din Gorj, vor fi prezenți și reprezentanți ai: CODE Kids Sarichioi și Târg Fierbinți (calificate la Târgul Regional de Știință CODE Kids Brăila 2023), ai cluburilor CODE Kids Viișoara și Zalău (calificate la Târgul Regional de Știință CODE Kids Cluj 2023), ai cluburilor CODE Kids Pietrari, Păușești-Măglași și Crâmpoia (calificate la Târgul Regional de Știință CODE Kids Râmnicu Vâlcea 2023), ai cluburilor CODE Kids Rucăr și Moreni (calificate la Târgul Regional de Știință CODE Kids Târgoviște 2023), ai cluburilor CODE Kids Bârlad, Tazlău și Popricani (calificate la Târgul Regional de Știință CODE Kids Piatra Neamț 2023). Toate proiectele tech prezentate de copiii CODE Kids sunt originale, creative și răspund unei nevoi identificate de ei în comunitate. ,,Tocmai de aceea, anul acesta am ales să mergem pe conceptul ”Stay curios. Explore the impossible”, iar tool-ul de Inteligență Artificială utilizat a înglobat elemente din ”Alice în Țara Minunilor” în vizualul generat. Astfel, veți putea vedea spre exemplu aplicația ”Descoperă Tazlăul” – proiect creativ, ce susține tradițiile, cultura și promovarea obiectivelor turistice locale, conceput special pentru turiști în AppInventor, proiectul ”ReciGreen Station”, ce are în componența sa 4 plăcuțe arduino, senzor de ultrasunet, servomotor, un joystick și elementele de asamblare printate la imprimanta 3D, proiectul ”Senzor de Turbiditate”, un proiect cu multiple utilizări, precum analiza mediului înconjurător, procese industriale și determinarea calității apei, proiectul ”Smart Home” – casă inteligentă care utilizează un sistem de siguranță și eficiență energetică, prin intermediul roboticii și al IoT (Internet of Things), proiectul ”Smart Pill Box” care ne informează atunci când o persoană care urmează un tratament trebuie să își ia pastilele, dar și multe alte proiecte la fel de inedite”, au transmis organizatorii evenimentului.

Accesul la Târg este gratuit pentru public, care este așteptat cu workshopuri de robotică și imprimantă 3D, treasure hunt și alte activități și surprize pregătite atât pentru adulți, cât și pentru copii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani. ,,Suntem la a patra ediție a Târgului Național de Știință CODE Kids. Coderii noștri au realizat până acum o sută de proiecte prin care tehnologia răspunde unei nevoi comunitare. În acest an avem multe inițiative formidabile. Este, de fapt, incredibil cum copiii din mediul rural îmbină programarea, robotica și inovația pentru a veni cu soluții, deși resursele pe care le au la dispoziție sunt de cele mai multe ori precare. Despre asta e CODE Kids și Târgul din acest an, despre imaginația care ne permite să ne transcendem limitele. Invităm bucureștenii de toate vârstele să admire aluatul din care e făcută creativitatea născută la sat, pe 9 decembrie, la Universitatea Politehnică București”, a declarat Camelia Crișan, CEO Fundația Progress.

Izabella Molnar