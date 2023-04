Înmormântare oprită la Samarinești după un apel la 112. Suspiciunile de crimă – neconfirmate!

Situație inedită la Samarinești, unde a trebuit ca polițiștii să oprească înmormântarea unui localnic în vârstă de 50 de ani, după ce un frate vitreg al acestuia a sunat la 112 și a vorbit despre posibile suspiciuni de crimă. Omul a reclamat că niște bube de pe trupul decedatului ar fi, de fapt, urme de violență, lucru neconfirmat în cele din urmă.

Înmormântarea era programată pentru luni. Ion Păsărin împlinise luna trecută, chiar pe 13 martie, o jumătate de secol de viață, o viață însă chinuită pentru că, cel puțin în ultimii ani, bărbatul ajunsese să trăiască din mila vecinilor săi. Se mutase la Miculești, unde încercase să își întemeieze o familie, soția părăsindu-l pentru a-și putea reface viața. În ultimele zile de viață se retrăsese la mama sa, la Samarinești, Elena Botgros povestind că un alt frate al acestuia i-a fost la căpătâi când și-a dat sfârșitul. „Acasă la mine a murit. Eu am avut trei copii, pe ăsta de la Timișoara, de-a făcut reclamația, pe cel care a murit și pe cel care i-a ținut lumânarea la căpătâi. Lulu, cum îi spuneam noi, era slăbit rău. De bătut nu l-a bătut nimeni, iar în ultima vreme era tot mai bolnav. Îi puneam o țiglă caldă pe piept ca să îl mai încălzesc, dar degeaba. El avea la încheietura mâinii niște bube, de la boală cred, erau așa ca mărgelele de la curcan, dar nu erau de la vreo bătaie sau altceva. Am făcut 82 de ani și merg pe 83, dar așa ceva nu credeam că se poate întâmpla. Nenorocitul ăsta care a reclamat, numai probleme mi-a făcut toată viața și uite că nici acum nu mă lasă în pace, nici pe mine și nici pe frate-su”, a povestit bătrâna.

Ea spune că luni, la prânz, se pregătise de înmormântare când preotul i-a transmis că nu mai poate continua slujba pentru că au apărut probleme. Oamenii au fost trimiși acasă, deși veniseră să îl conducă pe Lulu pe ultimul drum. „Noi îl așteptam la groapă, dar au venit niște polițiști și l-au luat ca să îl ducă la Târgu Jiu să îi facă autopsia. Părintele ce să facă în condițiile astea? A spus ca toată lumea să plece acasă, că totul se amână pentru a doua zi, dar acum cred că nu mai vine nimeni la înmormântare, mai ales cu problemele astea”, a spus un sătean.

Oamenii n-au crezut nicio clipă că Lulu ar fi putut fi omorât de fratele său stabilit la Mătăsari sau de altcineva. „Se strânsese lumea, ca la înmormântare, dar nu a mai avut nimeni voie să intre că a venit Poliția după ce frate-su de la Timișoara a reclamat că a murit bătut. Lulu era amărât, nu îl bătuse nimeni. L-a părăsit muierea, stătea printr-o casă pe unde îi mai duceau oamenii din sat să mănânce. Fusese însurat la Miculești. Crimă n-a fost că el era praf de slăbit, era scândură. A venit doctorița de acolo și a spus că avea ciroză și că de aia a murit. Acum vă dați seama că nu se mai duce nimeni la înmormântare că avem și treabă și dacă s-a întâmplat așa, cu poliția, oamenii nu se mai bagă”, a spus o localnică. Oamenii sunt consternați mai ales că toate acestea s-au întâmplat în Săptămâna Patimilor. „Ei nu s-au înțeles niciodată, mai ales cel de la Timișoara a avut numai probleme cu legea, a făcut multe prostii, dar chiar în preajma Paștelui, acum, parcă tot nu-mi vine să cred că a fost posibil. E ceva rușinos, mai ales că a pus-o într-o postură și pe femeia aia bătrână. Să se fi gândit la maică-sa, care e singură și de abia își mai duce și ea zilele”, afirmă o vecină a bătrânei. Necropsia efectuată de medicii legiști a confirmat faptul că Ion Păsărin a murit din cauze medicale, suferind de o boală gravă. El nu a fost victima vreunei infracțiuni cu violență, dar a trebuit ca polițiștii să deschidă dosar penal pentru o posibilă ucidere din culpă. Aceasta este încadrarea legală ca urmare a reclamației primite la 112. Cel care a reclamat nu riscă nimic pentru că are legal acest drept. Pentru toate cele întâmplate, mama sa are o singură explicație. „A vrut să pună mâna pe pensia mea. Nu e mult, e pensie de CAP, că doar mi-a mai luat o dată banii. Acum a vrut să fie sigur că nu vine frate-su de la Mătăsari și ia el banii”, afirmă bătrâna. Slujba de înmormântare a lui Lulu a avut loc ieri, după ce trupul său a fost ridicat de la Serviciul de Medicină Legală Gorj. Florile și coroanele de adio au rămas la mormântul său, însă, încă de luni, când oamenii care veniseră din sat la înmormântare, le-au lăsat acolo pentru a nu le mai aduce acasă pentru ca, apoi, a doua zi, ieri, să revină cu ele în cimitir din nou.

Gelu Ionescu