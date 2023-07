Încep branșările la rețeaua de gaze din Tismana!

Veste bună pentru locuitorii din Tismana, din partea primarului Narcis Petre Remetea. Acesta a anunțat pe contul său de socializare începerea procedurilor de branșare a locuințelor la rețeaua de gaze la care s-a lucrat în ultimele luni.

Edilul spune că de la sfârșitul săptămânii trecute are toate avizele necesare pentru a putea fi depuse primele cereri de racordare la rețea. „Vă anunț că începând de vineri în prezența reprezentaților DISTRIGAZ, TRANSGAZ, ARMAX, ROCIP și PRIMĂRIA ORAȘ TISMANA și cu avizul de funcționare obținut în timp record de la A.N.R.E. s-au predat către operatorul DISTRIGAZ primii 19,40 km de rețea distribuție gaze naturale pentru ca cetățenii orașului nostru, care se află pe traseul conductei avizate de A.N.R.E., să poată depune cereri de branșare la rețeaua de gaze naturale a ORAȘULUI TISMANA. În consecință, începând de luni ora 13.00, vă aștept la cabinetul PRIMARULUI ORAȘ TISMANA să vă ajut să completați actele și să faceți dosarul pentru branșare iar noi vă oferim toate modelele de cereri.

Vă prezint mai jos traseele avizate pentru care cetățenii noștri care locuiesc acolo pot depune cerere de branșare: — De la STAȚIA DE PREDARE spre SALCĂ POCRUIA apoi pe D.N.67 D spre SAT CELEI până la POD ORLEA. — De la SALCĂ POCRUIA spre STRADA PRINCIPALĂ POCRUIA până în CENTRU POCRUIA. — De la SALCĂ POCRUIA până la GARĂ TISMANA pe D.N.67 D. — De pe D.N.67 D (DEPOZIT STÂNJENEL) spre satul UNGURENI până în centru satului apoi pe STRADA PERILOR, stânga până la BISERICĂ și dreapta spre HIDROELECTRICA apoi continuăm pe D.J.672 până în CALEA POCRUI și ramificam pe ALEEA PLOPILOR până la fam.MANONIU NELU. — De la GARA TISMANA spre CENTRU ORAȘ TISMANA și continuă până in parcarea de la MĂNĂSTIREA TISMANA pe D.J. 672. — De la intrare spre CALEA GORNOVIȚA ( ZONA RÎCU) din D.J.672 spre sat GORNOVIȚA până la GHERETA și continuă spre SATUL TOPEȘTI până la POD PÂRGAVU pe D.J.672 (ZONA ȘCOALA NOUĂ TOPEȘTI)”, spune edilul. Acesta a anunțat că în următoarele zile ar urma să fie avizați alți 20 km de conductă care deja e trasă prin localitate și, ca urmare, și în acele zone vor fi posibile depunerile de cereri de către cei care vor să se branșeze. „MENȚIONEZ că în maxim 1 săptămâna vom demara procedurile de avizare la A.N.R.E. pentru încă 20 KM de conductă gaze naturale introdusă în sol și până la sfârșitul verii și acolo vom putea primi cereri de branșare la rețeaua de gaze naturale. VĂ ANUNȚ că luni voi convoca în REGIM DE URGENTĂ o ședință de consiliu pentru a putea elibera începând cu ora 13.00,,,,ADEVERINȚE DE BRANȘARE ,,,,VĂ PREZINT mai jos actele necesare pentru cererea de branșare la gaze naturale în ORAȘUL TISMANA.

VOI REVENI cu detalii despre costurile de branșare și vă rog să nu faceți demersuri până nu sunați la telefonul meu personal 0740 37 22 86 să vă învăț să diminuați costurile de branșare și să vă previn cu ce trebuie făcut ca să nu vă păcălească FIRMELE DE BRANȘARE.

De luni ORAȘUL TISMANA va întra în rândul puținelor localități care au GAZE NATURALE in JUDEȚUL GORJ și vă promit că orașul nostru se va dezvolta de acum înainte mult mai repede prin prisma atragerii noi INVESTITORI care fără aceasta facilitate nu își pot desfășura activitate”, a transmis edilul din Tismana.

Gelu Ionescu