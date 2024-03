În iulie, aviz pozitiv pentru includerea în UNESCO a Ansamblului ”Calea Eroilor” de la Târgu Jiu

Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor” construit de sculptorul Constantin Brâncuși la Târgu Jiu are toate șansele ca din această vară să fie înscris pe Lista Indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial al UNESCO.

Săptămâna trecută, Janina Sitaru, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a declarat că Dosarul Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor” de la Târgu Jiu aflat în curs de analiză la UNESCO va primi un aviz pozitiv pentru înscrierea în Lista Indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial.

”A fost o vizită de lucru a experţilor UNESCO la Târgu Jiu. După îndelungi demersuri suntem aproape de un rezultat pozitiv. Noi l-am tratat ca pe un dosar de ţară. Anul acesta, în iulie, vom avea rezultatul final asupra acestui dosar, dar suntem foarte optimişti că, după atâţia ani şi atâtea încercări, Brâncuşi va avea locul pe care şi-l merită în patrimoniul UNESCO. Da, avem speranţe întemeiate că vom avea un dosar de succes. (…) A fost o muncă de echipă. Am colaborat bine de la Primăria din Târgu Jiu, Consiliul Judeţean, Prefectură, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Culturii, Comisia Pentru UNESCO din Parlamentul României. Toţi factorii am fost la aceeaşi masă, am avut întâlniri punctuale şi s-a discutat pas cu pas tot ce înseamnă acest dosar şi cum putem să fie unul de succes”, a declarat secretarul MAE Janina Sitaru, pentru Agerpres.

Preşedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, deputatul Ana-Maria Cătăuţă, şi vicepreşedintele comisiei, senatorul Remus Negoi, au avut pe 13 februarie, o întâlnire cu Peter Brown, ataşatul cultural al Ambasadei SUA la Bucureşti, în contextul aniversării anul acesta, a 148 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi şi 111 ani de la prima expoziţie a sculptorului român în SUA, parlamentarii români subliniind importanţa recunoaşterii la nivel mondial a valorii operelor artistului român.

Raluca Turcan, ministrul Culturii, a anunţat, în noiembrie anul trecut, că instituţia pe care o conduce pregăteşte dosarele Brâncuşi şi Limes pentru înscrierea în Lista Indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO: ”Suntem în plin proces de pregătire a două mari dosare şi anume Memorialul Eroilor de la Târgu Jiu, dosarul Brâncuşi, cunoscut de toată lumea, şi, în acelaşi timp, de dosarul Limes – ultima frontieră a Imperiului Roman, care sunt două dosare foarte importante, presupun o colaborare foarte strânsă între toate autorităţile decidente şi am urmărit ca în această perioadă să organizez întâlniri, demersuri comune, astfel încât să putem progresa. Am avut inclusiv o evaluare din partea ICOMOS, entitatea care urmăreşte îndeplinirea condiţiilor pentru înscrierea în Patrimoniul Mondial şi eu cred că semnele vor fi bune. Vom primi răspunsul la evaluare şi, dacă va fi cazul, câteva recomandări de urmat în perioada următoare, astfel încât să putem să finalizăm aceste două dosare”.

Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor” de la Târgu Jiu este alcătuit din patru componente sculpturale, respectiv Masa tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului şi Coloana fără Sfârşit, fiind una dintre cele mai importante creaţii ale marelui sculptor român Constantin Brâncuşi.

Izabella Molnar