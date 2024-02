Iarnă grea la munte! Curcubeu în plin viscol!

Chiar dacă în mare parte din localitățile județului vremea lăsa ieri impresia că primăvara își intră în drepturi, la munte iarna și-a arătat din plin adevărata față. Codul portocaliu instituit de meteorologi s-a adeverit din plin la Rânca, turiștii veniți aici resimțind din plin vântul care a suflat chiar și cu 130 km/h, o viteză mult prea mare chiar și pentru această zonă. La cabanele din apropierea barierei care blochează circulația din stațiune spre Obârșia Lotrului, pe Transalpina, unii turiști s-au văzut nevoiți să își prelungească șederea pentru că nu au putut scoate mașinile din zăpadă. Și nici ei nu s-au grăbit să iasă din cabane unde, după cum au povestit, e cald și bine. „Am venit de sâmbătă. Din Vâlcea suntem și am vrut să vedem cum e aici, iar acum ne vedem nevoiți să mai rămânem o zi pentru că nu putem scoate mașina. Nu e vina celor care fac deszăpezirea pentru că utilaje am văzut toată ziua pe aici prin stațiune, dar noi am venit nepregătiți. Suntem pantofari, știți cum se spune celor care vin nepregătiți la munte, iar acum ne vedem nevoiți să stăm încă o zi. Norocul nostru că e frumos în pensiune. Vroiam să schiem, dar pe vântul ăsta am lăsat schiatul pentru vin și țuică fiartă. Acum de dimineață am vrut să urnim mașina din loc, dar n-a fost cu putință nici să deschid ușa ca să-I dau o cheie, așa că ne mai bucurăm de o zi de vacanță”, a povestit un turist.

În coada Râncii, vântul zbura orice întâlnea în cale, dar și la intrarea în stațiune lucrurile nu erau mai ușor de suportat. Măsurătorile oficiale arătau o viteză de 130 km/h, dovadă a forței vântului fiind și arborii căzuți prin stațiune. Drumarii au intervenit cu drujbele pentru a îndepărta repede brazii puși la pământ, turiștii putând să se deplaseze cu mașinile fără probleme. „Este foarte frig. Am venit cu prietenii mei ca să trăim o astfel de experiență pentru că n-am mai avut zăpadă la noi în oraș de ani de zile, dar ceea ce am întâlnit aici ne-a făcut să nu ne dăm jos din mașină. Pur și simplu te zboară. Chiar m-am ținut de mașină ca să nu mă pună jos, e o experiență pe care n-am trăit-o până acum”, a spus un tânăr. Și în tot acest episod de iarnă fioroasă, în vârful muntelui și-a făcut apariția și un curcubeu care a fost vizibil de la zeci de kilometri distanță. Cei care l-au observat l-au fotografiat și l-au arătat și altora pe rețelele de socializare, apariția lui uimind pe toată lumea. Darius Bistriceanu este unul dintre cei mai cunoscuți salvamontiști din județ după 23 de ani de intervenții pe munte, dar spune că un astfel de fenomen nu i-a fost dat până acum. „Când am urcat dinspre Novaci, la un moment dat, se vedeau chiar două curcubee. Aici, în munte, a rămas unul singur și vă mărturisesc că nu am mai văzut așa ceva iarna. Poate s-o fi întâmplat să apară și să nu fiu eu pe tură, dar sigur aș fi auzit de la colegi sau de la alți oameni. E ceva inedit”, a menționat salvamontistul gorjean.

Toată zona de munte a județului a fost până azi-noapte sub avertizare de cod portocaliu, iar până mâine dimineață a fost plasată sub avertizare de cod galben tot de vreme rea. Vreme rea a fost și în orașele din Valea Jiului, unde vântul puternic a doborât acoperișuri de bloc și a pus la pământ arbori. Zona a fost și ea sub avertizare de cod portocaliu, vântul suflând aici cu circa 100 km/h. La Lupeni, două acoperișuri de bloc au fost suflate de vânt, unul dintre ele, din tablă, fiind mutat pe acoperișul din azbociment al unui alt bloc. La alte clădiri au căzut bucăți de tencuială sau cărămizi, iar pompierii au trebuit să intervină pentru a îndepărta și arbori doborâți de vânt, unul dintre ei căzând pe un autoturism în care, din fericire, nu se afla nimeni la acel moment.

Gelu Ionescu