Gorjenii rămân, de la 1 februarie, fără rețete gratuite și compensate

* Discuțiile medicilor de familie cu CNAS, nu au avut niciun rezultat

* Medicii nu vor mai elibera bilete de trimite și nu vor mai acorda consultații

Întâlnirea dintre patronatele medicilor de familie și reprezentanții CNAS a avut loc, însă nu s-a ajuns la niciun rezultat. În momentul de față este haos în acest sistem, mai ales că reprezentanții CNAS spun ceva, ministrul Rafila, altceva, iar ministrul Finanțelor are un alt punct de vedere, după cum a precizat dr. Mihai Moisescu, președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj.

„Am sperat să fie punctul final de discuții. Am remarcat o totală necunoaștere din partea Casei Naționale, lucrurile sunt încă tulburi. Pacienții trebuie să știe că este imposibil să se mai acorde servicii medicale. Banii pe care îi primește un medic de la Casă, nu sunt banii lui, sunt ai cabinetului. Doar 30% ajung la medic. Acești 30% pe care îi primește un medic de familie, se înjumătățesc. Astfel, acesta câștigă sub 5.000 de lei lunar. Este o sumă infimă, este foarte puțin pentru un medic. Noi nu mai suntem dispuși, în aceste condiții, să mai semnăm contract cu Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate.

Nesemnând contract cu Casa, cei care vor suferi alături de noi și mai mult decât noi sunt pacienții. Fiindcă nu vom mai elibera bilete de trimitere, rețete compensate și gratuite, nu vom mai da consultații la cabinete. Asta înseamnă că vor fi cozi la cabinetele medicale din spitale, din policlinici. Nici acolo nu vor mai lucra, fiindcă foarte mulți medici din ambulatoriu de specialitate cu practică privată vor avea aceeași poziție ca și noi. Vor închide cabinetele. Noi nu cerem măriri de venituri, cerem exact să fie cum a fost până acum, același punctaj. Și pentru noi s-au scumpit și curentul, și apa și canalul și căldura. Cred că suntem rezonabili când cerem doar ce a fost până acum. Am vorbit cu colegii din Timișoara, București, trebuie să facem ceva. Sper să se deștepte cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și nu atât ei, cât cei de la Ministerul de Finanțe, că tot răul de acolo vine.. 31 ianuarie este ultima zi în care, dacă nu se schimbă condițiile, se mai acordă asistență medicală în contract cu Casa de Asigurări. Ne cerem iertare pacienților și îi rugăm să ne sprijine”, a mai spus dr. Mihai Moisescu. În Gorj sunt peste 150 de medici de familie.

M.C.H.