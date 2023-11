Gorjeanul Danciu i-a asigurat un debut fericit lui Petev

Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo București în prima etapă din returul sezonului regulat. La primul meci pe bancă al lui Ivaylo Petev, doljenii s-au impus cu 1-0. Singurul gol a fost înscris de un gorjean. Danciu a deschis scorul după numai șase minute dintr-o centrare a căpitanului Nicușor Bancu. A fost a doua reușită a jucătorului originar din Bustuchin în acest sezon al Superligii. Petev l-a lăsat pe Ivan în banda stângă și a mizat pe Mitriță în spatele lui Koljic. Craiova a suferit din nou după un început promițător. Unul dintre cei mai buni oameni ai ,,juveților” a fost portarul Laurențiu Popescu. Elvir Koljic a ratat o ocazie imensă în prima repriză, iar bucureștenii au avut un gol anulat corect cu cinci minute înainte de final. În urma acestui rezultat, Craiova se află pe locul 4, cu 26 de puncte. Dinamo ocupă penultimul loc în clasament, cu 10 puncte. ,,A fost un meci foarte greu. Dinamo este o echipă foarte grea, care nu arată locul pe care îl ocupă și suntem fericiți pentru această victorie. Doamne ajută să dau cât mai multe goluri și sperăm să vină victoriile”, a declarat Danciu pentru pagina oficială a clubului, imediat după meci. Nu la fel de euforic a fost antrenorul bulgar. Ivaylo Petev a admis că echipa sa a dispărut din joc în anumite perioade. ,,În prima repriză am jucat mai bine, am avut controlul meciului, am înscris şi am mai avut două ocazii mari, dar nu am mai reuşit să marcăm. O chestie care nu mi-a plăcut, în ultimele 10 minute din prima repriză nu am avut mingea. Foarte uşor am dat mingea adversarului şi am făcut 7-8 greşeli în 5 minute. În partea a doua, ne-am gândit doar la cele 3 puncte. Ne-am apărat mai mult şi nu am dat posibilitatea adversarului să înscrie. Am avut câteva contraatacuri, dar nu am mai punctat. Sunt 3 puncte importante, acesta a fost obiectivul principal. Ştim că avem mult de lucru. În fotbal se aşteaptă greşeala adversarului. Astăzi am greşit în câteva situaţii uşoare”, a spus Petev.

Universitatea Craiova: Popescu – Vlădoiu (56, Căpăţînă), Screciu, Raul Silva, Bancu – Crețu, Kurtic (65, Mateiu) – Danciu, Ivan (89, Roguljic), Mitriță – Koljic (65, Markovic). Antrenor: Ivaylo Petev.

Dinamo: Golubovic – Costin (46, Moura), De Araujo, Homawoo, Amzăr – N. Roșu (90, I. Roşu), Larrucea, Ilic (71, Iglesias) – Ghezali, Abdallah, Bani (65, Gregorio). Antrenor: Ovidiu Burcă.

După pauza competițională, Craiova are meci la Oțelul Galați.

Cătălin Pasăre